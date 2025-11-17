एशेज सीरीज के इतिहास में इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

#1 लियोनार्ड हटन (364 रन) इस सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी लियोनार्ड हटन हैं। उन्होंने साल 1938 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 364 रन की उम्दा पारी खेली थी। द ओवल के मैदान पर इस खिलाड़ी ने 847 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 35 चौके निकले थे। हटन की पारी के दम पर इंग्लैंड ने पहली पारी में 903/7 रन बनाकर पारी घोषित की थी। इंग्लैंड को पारी और 579 रनों से जीत मिली थी।

#2 टिप फोस्टर (287 रन) दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज टिप फोस्टर हैं। उन्होंने साल 1903 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 287 रन की शानदार पारी खेली थी। फोस्टर इंग्लैंड की पहली पारी में नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने 419 मिनट तक बल्लेबाजी की थी और उनके बल्ले से 37 चौके निकले थे। उनकी पारी के दम पर इंग्लैंड 577 रन बनाने में सफल रही थी। इंग्लैंड को उस मैच में 5 विकेट से जीत मिली थी।

#3 केन बैरिंगटन (256 रन) तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के लिए 82 टेस्ट मैच खेले केन बैरिंगटन हैं। उन्होंने साल 1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 256 रन की उम्दा पारी खेली थी। कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 656/8 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में बैरिंगटन ने 624 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 26 चौके निकले थे। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 611 रन बना दिए थे। ये मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।