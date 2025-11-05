वेस्टइंडीज ने पहले टी-20 में न्यूजीलैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 7 रन से हराते हुए 5 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। ईडन पार्क में हुए मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 164/6 का स्कोर बनाया, जिसमें कप्तान साई होप ने अर्धशतक (53) लगाया। जवाब में मेजबान टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 157/9 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला वेस्टइंडीज से ब्रैंडन किंग (3) और एलिक अथानाजे (16) जल्दी आउट हो गए। खराब शुरुआत के बाद होप ने अर्धशतक लगाया। उनके अलावा रोवमैन पॉवेल ने 33 रन की पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। जवाब में पावरप्ले के बाद 48/1 का स्कोर बनाया। पावरप्ले ओवरों के खत्म होने के बाद कीवी बल्लेबाजों के विकेट निरंतर गिरते चले गए। संकट की घड़ी में मिचेल सैंटनर (55*) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

होप होप ने लगाया अर्धशतक वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज होप ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 9वां अर्धशतक लगाया। वह 39 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस अर्धशतकीय के दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 54 मैच खेले हैं, जिसमें 30.31 की औसत और 138.90 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,364 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक और 9 अर्धशतक भी लगाए हैं।

पॉवेल पॉवेल ने पूरे किए अपने 2,000 रन पॉवेल ने 23 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 33 रन की उपयोगी पारी खेली। इस बीच उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 2,000 रन भी पूरे किए। उनके अब 91 पारियों में 2,010 रन हो गए हैं। वह वेस्टइंडीज की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले निकोलस पूरन (2,275) ऐसा कर चुके हैं।

गेंदबाजी रोस्टन चेज और जेडन सील्स ने लिए 3-3 विकेट वेस्टइंडीज से रोस्टन चेज सबसे सफल गेंदबाज रहे। इस स्पिनर ने 4 ओवर के कोटे में 6.50 की इकॉनमी रेट के साथ 26 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की। उन्होंने मार्क चैपमैन, जकारी फाउलकेस और जेम्स नीशम को पवेलियन की राह दिखाई। तेज गेंदबाज सील्स ने 32 रन देते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। अकील हुसैन ने अपने 1 ओवर में 4 रन देते हुए 1 विकेट लिया।