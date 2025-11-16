न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 7 रन से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 7 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 270 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर में 262/6 रन का स्कोर ही बना पाई। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कीवी टीम ने डेरिल मिचेल की शानदार शतकीय पारी (119) के दम पर 269/7 का स्कोर बनाया। डेवोन कॉनवे के बल्ले से 49 रन निकले। वेस्टइंडीज के जेडन सिल्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में शेरफन रदरफोर्ड (55) को छोड़कर वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। कीवी टीम के लिए काइल जैमीसन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए।

शतक मिचेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा पहला शतक मिचेल ने 118 गेंदों का सामना किया और 119 रन बनाए। उनके बल्ले से 12 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 100.85 की रही। ये उनके वनडे करियर का 7वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला शतक रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 56 वनडे खेले हैं और इसकी 51 पारियों में 53.13 की औसत से 2,338 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 7 शतक के अलावा 11 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134 रन है।

पारी ऐसी रही रदरफोर्ड की पारी रदरफोर्ड ने 61 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 90.16 की रही। ये रदरफोर्ड के वनडे करियर का 7वां अर्धशतक रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 20 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसकी 18 पारियों में 47.40 की औसत से 711 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 113 रन रहा है।