दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा जोखा दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी पहली पारी सिर्फ 159 रन पर समाप्त हुई। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए। जवाब में भारत की पहली पारी 189 रन पर खत्म हुई। उसे 30 रन की बढ़त मिली। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में तेम्बा बावुमा ने 55 रन की पारी खेली। हालांकि, पूरी टीम सिर्फ 153 रन ही बना सकी। भारत की दूसरी पारी में कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया।

रन केएल राहुल ने पूरे किए 4,000 रन राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 4,000 रन पूरे कर लिए। अपनी पारी का 15वां रन बनाते ही राहुल ने ये उपलब्धि हासिल की। राहुल ने अब तक 66 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 116 पारियों में 36.26 की औसत से 4,025 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 11 शतक और 20 शतक अर्धशतक निकले हैं।

उपलब्धि जडेजा ने हासिल की ये उपलब्धि जडेजा ने भारत की पहली पारी में 10 रन बनाते ही टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन पूरे कर लिए। वह 4,000 रन और 300 विकेट का डबल पूरा करने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे ऑलराउंडर बने हैं। जडेजा के अलावा इयान बॉथम (5,200 रन और 383 विकेट), कपिल देव (5,248 रन और 434 विकेट) और डेनियल विटोरी (4,531 रन और 362 विकेट) ने ये कारनामा किया था। इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में विपक्षी टीम को परेशान किया।

विकेट जडेजा ने भारतीय सरजमीं पर पूरे किए 250 विकेट जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पार में 4 विकेट लेते ही भारतीय सरजमीं पर अपने 250 विकेट पूरे कर लिए। वह यह कारनामा करने वाले सिर्फ चौथे भारतीय गेंदबाज बने हैं। जडेजा पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की सूची में शामिल हो गए हैं। बता दें कि अश्विन ने भारत में सर्वाधिक 383 विकेट लिए हैं। वहीं, कुंबले ने 350 और हरभजन ने 265 विकेट लिए थे।

हॉल जसप्रीत बुमराह ने 16वीं बार लिया 5 विकेट हॉल बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में 14 ओवर गेंदबाजी की और 5 मेडन ओवर के साथ 27 रन देकर 5 विकेट लिए। यह उनके टेस्ट करियर का 16वां 5 विकेट हॉल रहा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथी बार 5 विकेट हॉल लिया। इस टीम के खिलाफ बुमराह ने 9 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 17 पारियों में 19.09 की औसत से 44 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/61 का रहा है।

अर्धशतक बावुमा ने खेली शानदार पारी प्रोटियाज टीम को दूसरी पारी में 25 रन के कुल स्कोर पर 2 अहम झटके लग गए थे। बावुमा तभी बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने कॉर्बिन बॉश (25) के साथ 8वें विकेट के लिए सर्वाधिक 44 रनो की साझेदारी निभाते हुए स्कोर को 150 के करीब पहुंचाया। वह अपनी पारी में 136 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके टेस्ट करियर का 26वां और भारतीय टीम के खिलाफ तीसरा ही अर्धशतक रहा।

जानकारी बावुमा ने विदेशी टेस्ट मैचों में पूरे किए 1,500 रन इस पारी के साथ बावुमा ने विदेशी धरती पर (विपक्षी टीम के घरेलू मैदान पर) 1,500 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए। 28 मैचों में उन्होंने 32.27 की औसत से 1,517 रन बनाए हैं। इसमें 12 अर्धशतक और 89 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है।