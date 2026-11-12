भारत ने सीरीज में बनाई हुई है बढ़त (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: बे ओवल के मैदान पर कैसा है दोनों टीमों का प्रदर्शन?

लेखन अंकित पसबोला 01:51 pm Nov 12, 202601:51 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच बेनतीजा रहा था। अब सीरीज का चौथा मैच 13 नवंबर को बे ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। दूसरी तरफ मिचेल सैंटनर के नेतृत्व वाली मेजबान टीम सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। इस बीच बे ओवल के मैदान पर दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।