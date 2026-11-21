पडिक्कल ने 2024 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था।

उन्होंने अब तक 5 टेस्ट की 7 पारियों में उन्होंने 71.14 की औसत से 498 रन बनाए है।

उन्होंने 2 शतक के अलावा 2 ही अर्धशतक भी लगाया है।

पडिक्कल ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में अब तक 65 मैच खेले हैं, जिसकी 107 पारियों में लगभग 45 की औसत के साथ 4,700 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 12 शतक लगाए हैं।