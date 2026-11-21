केएल राहुल ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

केएल राहुल ने रचा इतिहास, सभी SENA देशों में टेस्ट शतक वाले पहले भारतीय सलामी-बल्लेबाज बने

लेखन अंकित पसबोला 06:55 am Nov 21, 202606:55 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने अपनी पहली पारी में शतक लगाकर इतिहास रच दिया। यह न्यूजीलैंड की धरती पर उनका पहला ही टेस्ट शतक साबित हुआ और इसके साथ वह सभी SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बने। यह उनके टेस्ट करियर का कुल 13वां शतक साबित हुआ।