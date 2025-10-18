न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड: बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच शनिवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला गया टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्यौता दिया। इसके बाद इंग्लिश 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाने में सफल रही थी। हालांकि, इसके बाद लगातार आई बारिश के चलते रैफरी ने मैच को रद्द घोषित कर दिया।

बल्लेबाजी कैसी रही इंग्लैंड की पारी? मैच में इंग्लैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उसे 29 रन तक 2 अहम झटके लग गए थे। उसके बाद जोस बटलर (29) ने कप्तान हैरी ब्रूक (20) के साथ 35 रन की साझेदारी कर स्कोर को 64 पर पहुंचा दिया। उसके बाद इंग्लिश टीम को 2 और झटके लग गए। वहां से सैम कर्रन (49*) ने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए स्कोर को 153 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि, न्यूजीलैंड की टीम इसे आसान स्कोर मान रही थी।

गेंदबाजी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का कैसा रहा प्रदर्शन? मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और सभी ने विकेट हासिल किए। मैट हेनरी, काइल जैमीसन और मिचेल सैंटनर ने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 12 ओवरों में सिर्फ 73 रन खर्च किए। जैकब डफी ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन इंग्लैंड की पारी के अंत में थोड़े महंगे साबित हुए। ऑलराउंडर मिशेल सैंटनर और जेम्स नीशम समेत सभी छह कीवी गेंदबाजों ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।