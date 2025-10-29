न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड: ब्लेयर टिकनर की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी, झटके 4 विकेट

आंकड़े

ऐसी रही टिकनर की गेंदबाजी

पहले वनडे की तरह इस मैच में भी इंग्लैंड की बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ा गई। कप्तान हैरी ब्रूक 34 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं जेमी ओवरटन ने 42 रनों का योगदान दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरुआती परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाया और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। टिकनर ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की, उन्होंने 8 ओवरों में एक मेडन सहित 34 रन देकर 4 विकेट लिए। नाथन स्मिथ ने 2 विकेट लिए।