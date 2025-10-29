न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड: ब्लेयर टिकनर की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी, झटके 4 विकेट
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी की है। उन्होंने हैमिल्टन के सेडन पार्क में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन किया और मात्र 34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उनके प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड मात्र 175 रनों पर ऑलआउट हो गई। बता दें, दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने मई 2023 के बाद अपना पहला मैच खेला है।
आंकड़े
ऐसी रही टिकनर की गेंदबाजी
पहले वनडे की तरह इस मैच में भी इंग्लैंड की बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ा गई। कप्तान हैरी ब्रूक 34 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं जेमी ओवरटन ने 42 रनों का योगदान दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरुआती परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाया और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। टिकनर ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की, उन्होंने 8 ओवरों में एक मेडन सहित 34 रन देकर 4 विकेट लिए। नाथन स्मिथ ने 2 विकेट लिए।
करियर
कैसा रहा है टिकनर का करियर?
टिकनर की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी व्यक्तिगत कठिनाइयों से भरी रही है। टिकनर की पत्नी को हाल ही में कैंसर हुआ था, जिसके लिए उनका इलाज चल रहा है। टिकनर ने करीब 2 साल से भी ज्यादा समय बाद अपना पहला वनडे मैच खेला है। अपने करियर में 14 मैचों में टिकनर ने 35.65 की औसत से 20 विकेट लिए हैं। इस मैच में उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्रदर्शन दर्ज किया है।