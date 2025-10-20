इंग्लैंड ने दूसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 65 रन से हराते हुए सीरीज में बढ़त हासिल की। क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच में मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 236/4 का स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लिश टीम 171 रन पर सिमट गई। बता दें कि सीरीज का पहला टी-20 मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड ने पावरप्ले में 2 विकेट खोकर 68 रन बनाए। इंग्लैंड से जोस बटलर (4) और जैकब बेथेल (24) जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद फिल सॉल्ट (85) और कप्तान हैरी ब्रूक (78) ने अर्धशतक लगाए। वहीं, टॉम बैंटन ने 12 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाते हुए बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 रन तक अपने 2 विकेट खो दिए। इसके बाद टिम सीफर्ट (39) और सैंटनर (36) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

सॉल्ट सॉल्ट ने लगाया अपना 7वां अर्धशतक सॉल्ट ने पारी के पहले ही ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ चौका और छक्का लगाकर अच्छी फॉर्म के संकेत दिए। उन्होंने क्राइस्टचर्च के मैदान पर कीवी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी उन्होंने तेजी से रन बनाना जारी रखा। अच्छी लय में दिख रहे सॉल्ट 56 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। वह अपने 5वें शतक से चूक गए। उन्होंने अपना 7वां अर्धशतक लगाया।

सॉल्ट सॉल्ट ने रनों के मामले में जेसन रॉय को पीछे छोड़ा सॉल्ट टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड की ओर से 1,500 रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बने। उनसे पहले जोस बटलर (3,869), इयोन मोर्गन (2,458), एलेक्स हेल्स (2,074), डेविड मलान (1,892), जॉनी बेयरस्टो (1,671) और जेसन रॉय (1,522) ऐसा कर चुके हैं। सॉल्ट के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब 49 मैचों में अब 38.50 की औसत के साथ 1,540 रन हो गए हैं। उन्होंने रनों के मामले में रॉय को पीछे छोड़ा है।

ब्रूक ब्रूक ने लगाया इंग्लैंड के कप्तान के तौर पर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक इंग्लैंड ने 68 रन के स्कोर पर जब अपना दूसरा विकेट खोया, तब ब्रूक क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक शैली में बल्लेबाजी की और सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 35 गेंदों में 78 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने इंग्लैंड की ओर से कप्तान के तौर पर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। वह इस मामले में सिर्फ मोर्गन से पीछे हैं, जिन्होंने कप्तानी करते हुए 21 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।