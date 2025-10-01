न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया: टिम रॉबिन्सन ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक लगाया, जानिए आंकड़े

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के शीर्षक्रम के बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 मैच में शानदार शतक (106*) लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक साबित हुआ। दाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने बे ओवल के मैदान पर कंगारू गेंदबाजों की जमकर खबर ली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने डेरिल मिचेल के साथ मिलकर 92 रन की साझेदारी की। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही रॉबिन्सन की पारी न्यूजीलैंड ने जब 4 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब रॉबिन्सन क्रीज पर आए। 23 वर्षीय इस बल्लेबाज ने शीर्षक्रम में लगातार गिर रहे विकेटों के बीच दूसरे छोर से निरंतर रन बनाना जारी रखा। उन्होंने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बेहतरीन लय में नजर आ रहे रॉबिन्सन ने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। उन्होंने 65 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 66 गेंदों में 106 रन बनाकर नाबाद रहे।

रॉबिन्सन ऐसा है रॉबिन्सन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर रॉबिन्सन ने 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 13 मैचों की 13 ही पारियों में 38.4 की औसत और 137.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 384 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक के अलावा 2 अर्धशतक लगाए हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1-1 अर्धशतक लगाए हुए हैं।