ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी-20 मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से जीती ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 6 रन के स्कोर पर अपने 3 विकेट खो दिए थे। संकट की घड़ी में रॉबिन्सन ने शतक लगाया। रॉबिन्सन के अलावा डेरिल मिचेल ने 23 गेंदों में 34 रन की पारी खेली और टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में मार्श और ट्रेविस हेड (31) की सलामी जोड़ी ने 67 रन की साझेदारी की। इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट ने भी 29 रन बनाते हुए जीत में भूमिका निभाई।

शतक टिम रॉबिन्सन ने लगाया पहला शतक न्यूजीलैंड ने जब 4 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब रॉबिन्सन क्रीज पर आए। 23 वर्षीय इस बल्लेबाज ने शीर्षक्रम में लगातार गिर रहे विकेटों के बीच दूसरे छोर से निरंतर रन बनाना जारी रखा। उन्होंने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बेहतरीन लय में नजर आ रहे रॉबिन्सन ने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। उन्होंने 65 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 66 गेंदों में 106 रन बनाकर नाबाद रहे।

मार्श मार्श ने खेली मैच जिताऊ पारी मार्श ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 43 गेंदों का सामना करते हुए 85 रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 9 चौके और 5 छक्के लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उनका सर्वोच्च स्कोर बन गया है। उन्होंने अब तक 71 पारियों में 31.40 की औसत और 137.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,884 रन बनाए। उन्होंने कीवी टीम के विरुद्ध 367 रन बनाए हैं।