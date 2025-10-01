LOADING...
मार्श ने खेली मैच जिताऊ पारी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी-20 मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

Oct 01, 2025
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराते हुए बढ़त हासिल की। बे ओवल में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टिम रॉबिन्सन के शतक (106*) के बदौलत 181/6 का स्कोर बनाया। जवाब में कप्तान मिचेल मार्श की पारी (85) की बदौलत 16.3 ओवर में कंगारू टीम ने लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा 

इस तरह से जीती ऑस्ट्रेलियाई टीम 

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 6 रन के स्कोर पर अपने 3 विकेट खो दिए थे। संकट की घड़ी में रॉबिन्सन ने शतक लगाया। रॉबिन्सन के अलावा डेरिल मिचेल ने 23 गेंदों में 34 रन की पारी खेली और टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में मार्श और ट्रेविस हेड (31) की सलामी जोड़ी ने 67 रन की साझेदारी की। इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट ने भी 29 रन बनाते हुए जीत में भूमिका निभाई।

शतक 

टिम रॉबिन्सन ने लगाया पहला शतक 

न्यूजीलैंड ने जब 4 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब रॉबिन्सन क्रीज पर आए। 23 वर्षीय इस बल्लेबाज ने शीर्षक्रम में लगातार गिर रहे विकेटों के बीच दूसरे छोर से निरंतर रन बनाना जारी रखा। उन्होंने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बेहतरीन लय में नजर आ रहे रॉबिन्सन ने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। उन्होंने 65 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 66 गेंदों में 106 रन बनाकर नाबाद रहे।

मार्श 

मार्श ने खेली मैच जिताऊ पारी 

मार्श ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 43 गेंदों का सामना करते हुए 85 रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 9 चौके और 5 छक्के लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उनका सर्वोच्च स्कोर बन गया है। उन्होंने अब तक 71 पारियों में 31.40 की औसत और 137.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,884 रन बनाए। उन्होंने कीवी टीम के विरुद्ध 367 रन बनाए हैं।

रिकॉर्ड्स 

मैच में बने ये अन्य रिकॉर्ड्स 

रॉबिन्सन अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले तीसरे कीवी बल्लेबाज बने। उनसे पहले ब्रेंडन मैकुलम (116*, 2010) और मार्टिन गुप्टिल (105, 2018) ऐसा कर चुके हैं। 23 वर्ष और 156 दिन की उम्र में रॉबिन्सन न्यूजीलैंड के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। फिन एलन ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 23 वर्ष और 96 दिन की उम्र में (एडिनबर्ग, 2022) यह कारनामा किया था।