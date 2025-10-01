नकवी ने BCCI से मांगी माफी (तस्वीर: एक्स/@AnkanKar)

मोहसिन नकवी ने BCCI से मांगी माफी, लेकिन एशिया कप ट्रॉफी लौटाने से इनकार किया- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 02:35 pm Oct 01, 202502:35 pm

क्या है खबर?

एशिया कप 2025 के समापन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मुखिया मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर होटल में चले गए थे और भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया था। अब इस विवाद पर कथित तौर पर नकवी ने माफी मांगी हैं। हालांकि, उन्होंने अब भी ट्रॉफी देने से इनकार किया है।