मोहसिन नकवी ने BCCI से मांगी माफी, लेकिन एशिया कप ट्रॉफी लौटाने से इनकार किया- रिपोर्ट
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के समापन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मुखिया मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर होटल में चले गए थे और भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया था। अब इस विवाद पर कथित तौर पर नकवी ने माफी मांगी हैं। हालांकि, उन्होंने अब भी ट्रॉफी देने से इनकार किया है।
रिपोर्ट
नकवी ने मानी थी गलती
इंडिया टुडे के मुताबिक, नकवी ने बैठक में BCCI से खेद व्यक्त किया और माना था कि फाइनल के बाद स्थिति इतनी बिगड़नी नहीं चाहिए थी। इस गलती को स्वीकारने के बावजूद उन्होंने BCCI को ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नकवी ने सुझाव दिया कि भारतीय टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव दुबई जाकर व्यक्तिगत रूप से उनसे ट्रॉफी लें। हालांकि, इस पर BCCI का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने आपत्ति व्यक्त की थी।
विवाद
क्या है ट्रॉफी का पूरा विवाद?
फाइनल के बाद भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। ACC अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर सुझाव दिया कि पुरस्कारों की प्रस्तुति एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से करा ली जाए, लेकिन नकवी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद नकवी भारतीय टीम की ट्रॉफी को अपने साथ लेकर होटल रवाना हो गए। बीते मंगलवार को ACC की बैठक में वह ट्रॉफी देने की बात से पीछे हट गए थे।