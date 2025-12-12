न्यूजीलैंड ने WTC अंक तालिका में भारत और पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, जानिए पूरी जानकारी 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरा टेस्ट 9 विकेट से जीता। चौथे दिन वेस्टइंडीज के द्वारा दिए गए सिर्फ 56 रन के लक्ष्य को कीवी टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में टीम भारत और पाकिस्तान से ऊपर चली गई है। ऐसे में आइए पूरी तालिका पर नजर डालते हैं।

जीत ऐसी मिली न्यूजीलैंड को जीत न्यूजीलैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वेस्टइंडीज की पहली पारी सिर्फ 205 रन पर समाप्त हो गई। ब्लेयर टिकनर ने 4 विकेट अपने नाम किए। जवाब में कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 278/9 का स्कोर बनाया। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी केवल 128 रन खत्म हुई। जेकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। चौथी पारी में न्यूजीलैंड को लक्ष्य प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

अंक चौथे स्थान पर पहुंची न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड ने WTC के इस चक्र में कुल 2 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 1 में उसने जीत हासिल की है और 1 में हार का सामना किया है। टीम फिलहाल 66.67 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में चौथे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर फिलहाल श्रीलंका क्रिकेट टीम है। उसने अब तक 2 मैच खेले हैं, 1 में उसे जीत और 1 में हार मिली है। उसके भी 66.67 प्रतिशत अंक हैं।

स्थान पहले और दूसरे स्थान पर हैं ये टीमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने WTC के इस चक्र में अब तक कुल 5 टेस्ट खेले हैं, जिसमें सभी मुकाबलों में उसने जीत दर्ज की है। टीम फिलहाल 100 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में पहले स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर फिलहाल दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम है। उसने अब तक 4 मैच खेले हैं, 3 में उसे जीत और 1 में हार मिली है। उसके 75 प्रतिशत अंक हैं।

