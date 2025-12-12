न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा न्यूजीलैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की पहली पारी सिर्फ 205 रन पर समाप्त हो गई। ब्लेयर टिकनर ने 4 विकेट अपने नाम किए। जवाब में कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 278/9 का स्कोर बनाया। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी केवल 128 रन खत्म हुई। जेकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। चौथी पारी में न्यूजीलैंड को लक्ष्य प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

विकेट टिकनर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार लिया 4 विकेट टिकनर ने पहली पारी में 16 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 32 रन देकर 4 विकेट लिए। ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला 4 विकेट हॉल रहा। इस खिलाड़ी ने अब तक कीवी टीम के लिए 4 टेस्ट मैच खेले हैं। इसकी 7 पारियों में 29.18 की औसत से 16 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका ये टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है।

बल्लेबाजी मिचेल हे और डेवोन कॉनवे ने जड़े अर्धशतक न्यूजीलैंड की पहली पारी में डेवोन कॉनवे और मिचेल हे ने अर्धशतक जड़े। कॉनवे ने 108 गेंदों का सामना करते हुए 60 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके निकले। मिचेल ने 93 गेंदों का सामना किया और उनके बल्ले से 61 रन निकले। ये उनके टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक रहा। कॉनवे के टेस्ट करियर का यह 13वां अर्धशतक और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 2 टेस्ट में 125 रन बनाए हैं।

