भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तिलक वर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाया अपना 5वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तिलक वर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाया अपना 5वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में 51 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेजबान टीम जीत के लिए मिले 214 रन के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही। मुल्लांपुर में खेले गए इस मैच में भारत से तिलक वर्मा ने अर्धशतक (62) लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 5वां अर्धशतक साबित हुआ। आइए तिलक की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही तिलक की पारी
भारत ने जब 32 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवाया, तब तिलक क्रीज पर आए। उन्होंने भारत की खराब शुरुआत के बाद पारी को स्थिरता देने का प्रयास किया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने हार्दिक (20) के साथ मिलकर 51 रन की साझेदारी की। वह 34 गेंदों में 62 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए।
करियर
शानदार रहा है तिलक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
तिलक ने 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। अब तक उन्होंने 38 मैचों की 35 पारियों में लगभग 47 की औसत के साथ 1,050+ रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी लगाए हैं। उनके दोनों शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 120 रन का रहा है।
लेखा-जोखा
इस तरह से हारी भारतीय टीम
दक्षिण अफ्रीका से रीजा हेंड्रिक्स (8) का विकेट जल्दी गिरने के बाद डिकॉक ने एडेन मार्करम (29) ने पारी को संभाला। आखिरी ओवरों में डोनोवन फरेरा (30*) और डेविड मिलर (20*) ने टीम का स्कोर 213/4 तक पहुंचाया। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल (0) और सूर्यकुमार यादव (5) जल्दी आउट हुए। भारत ने 67 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद तिलक ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।