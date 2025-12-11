भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तिलक वर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाया अपना 5वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े

पारी ऐसी रही तिलक की पारी भारत ने जब 32 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवाया, तब तिलक क्रीज पर आए। उन्होंने भारत की खराब शुरुआत के बाद पारी को स्थिरता देने का प्रयास किया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने हार्दिक (20) के साथ मिलकर 51 रन की साझेदारी की। वह 34 गेंदों में 62 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए।

करियर शानदार रहा है तिलक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर तिलक ने 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। अब तक उन्होंने 38 मैचों की 35 पारियों में लगभग 47 की औसत के साथ 1,050+ रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी लगाए हैं। उनके दोनों शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 120 रन का रहा है।

Advertisement