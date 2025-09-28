वेस्टइंडीज को 19 रन से हराकर नेपाल ने किया बड़ा उलटफेर, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ और नेपाल की टीम 20 ओवर में 148/8 का स्कोर ही बना पाई। जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज कभी भी मुकाबले में नजर नहीं आई। 20 ओवर में टीम 129/9 का स्कोर ही बना पाई। कुशल भुर्तेल ने 2 विकेट अपने नाम किए। वेस्टइंडीज का कोई बल्लेबाज 30 रन भी नहीं बना पाया।

विकेट होल्डर ने चौथी बार लिया 4 विकेट हॉल होल्डर ने 4 ओवर में 20 रन खर्च कर 4 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 5 की रही। उनके अलावा नवीन बिदैसी ने 3 विकेट अपने नाम किए। होल्डर के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह चौथा 4 विकेट हॉल रहा। उन्होंने अब तक 76 मुकाबले खेले हैं और इसकी 73 पारियों में 27.24 की औसत से 86 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/27 का रहा है।

गेंदबाजी नेपाल के गेंदबाज छा गए सोमपाल कामी को छोड़कर नेपाल के सभी गेंदबाजों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। कामी ने 4 ओवर में 43 रन खर्च किए। वहीं, दीपेंद्र सिंह ऐरी, करण केसी, नंदन यादव, ललित राजवंशी और कप्तान रोहित पौडेल को 1-1 सफलता मिली। भुर्तेल ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 4.20 की रही। कामी और भुर्तेल ने ही अपने कोटे के 4 ओवर फेंके।