टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पाकिस्तान के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन, जानिए शीर्ष पर कौन 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ कुछ बल्लेबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रचा है। इन खिलाड़ियों ने आक्रामक और निरंतर खेल से टीम को महत्वपूर्ण मौके पर जीत दिलाई और मैचों का रुख बदला। उनके द्वारा बनाए गए रन केवल आंकड़े नहीं, बल्कि उनकी मैच जीतने की क्षमता और दबाव में खेलने की दक्षता को भी दर्शाते हैं। ऐसे में आइए पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 केन विलियमसन (667 रन) न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2012 में खेला था। उन्होंने अब तक 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 21 पारियों में 39.23 की औसत और 119.32 की स्ट्राइक रेट के साथ 667 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 72* रन रहा है। विलियमसन पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार नाबाद भी रहे हैं।

#2 मार्क चैपमैन (663 रन) न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2018 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 25 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 6 बार नाबाद रहते हुए 663 रन बनाए हैं। उनकी औसत 41.43 और स्ट्राइक रेट 161.70 की रही है। चैपमैन ने पाकिस्तान के खिलाफ 1 शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104* रन रहा है।

#3 टिम सेफर्ट (579 रन) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के धुरंधर बल्लेबाज टिम सेफर्ट इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 36.18 की औसत और 153.98 की स्ट्राइक रेट से 579 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97* रन रहा है।