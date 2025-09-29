भारत बनाम वेस्टइंडीज: टेस्ट सीरीज से बाहर हुए अलजारी जोसेफ

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को आगामी 2 अक्टूबर से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज से ठीक पहले वेस्टइंडीज के लिए बुरी खबर है। दरअसल, कैरेबियाई तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ चोट के चलते इस अहम सीरीज से बाहर हुए हैं। बता दें कि हाल ही में शमर जोसेफ भी आगामी सीरीज से बाहर को चुके हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दिया अपडेट वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (CWI) ने सोमवार (29 सितंबर) को अपडेट देते हुए कहा, "अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्कैन से पता चला कि पहले से ठीक हो चुकी पीठ के निचले हिस्से की चोट फिर से उबर आई है। वहीं जेडिया ब्लेड्स को 2 टेस्ट मैचों के लिए कवर के रूप में शामिल किया गया है।"

करियर वेस्टइंडीज से 40 टेस्ट खेल चुके हैं जोसेफ दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अब तक 40 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 33.46 की औसत के साथ 124 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। भारत के खिलाफ वह अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। भारतीय टीम के विरुद्ध टेस्ट में उन्होंने 3 टेस्ट में 76.50 की खराब औसत के साथ सिर्फ 4 ही विकेट लिए हैं।