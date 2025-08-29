डायमंड लीग 2025: नीरज चोपड़ा खिताब से चूके, इस खिलाड़ी ने हासिल किया शीर्ष स्थान 

भारत के दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग का खिताब जीतने से चूक गए। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज में 85.01 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की इस स्पर्धा में कुल 7 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।

प्रदर्शन नीरज के प्रदर्शन पर एक नजर नीरज ने अपने पहले प्रयास में 84.35 मीटर का थ्रो किया। उसके बाद उनका दूसरा प्रयास 82 मीटर का था। वह अपने तीसरे प्रयास में सुधार नहीं कर सके और उन्होंने फाउल कर दिया। इसके बाद वह अपनी लय पूरी तरह खो बैठे, उन्होंने चौथा और पांचवां थ्रो भी फाउल फेंका। उनका आखिरी प्रयास 85.01 मीटर का था। दूसरी तरफ वेबर ने पहले ही प्रयास में 91.37 मीटर का थ्रो किया। इसके बाद उन्होंने 91.51 मीटर का थ्रो फेंका।

दूसरा पिछले साल भी दूसरे स्थान पर थे नीरज साल 2024 के डायमंड लीग फाइनल मुकाबले में नीरज महज 1 सेंटीमीटर से खिताब नहीं जीत पाए थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। ब्रसेल्स के किंग बाउडौइन स्टेडियम में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 87.86 मीटर का रहा था। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर के साथ पिछले साल इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया था। पीटर्स ने अपने पहले ही प्रयास में 87.87 मीटर का थ्रो कर दिया था।

फाइनल 2022 में डायमंड लीग का फाइनल जीत चुके हैं नीरज सितंबर 2022 में नीरज ने डायमंड लीग का खिताब जीतकर नया इतिहास लिख दिया था। उन्होंने ज्यूरिख में 88.44 मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। हर प्रतियोगिता के साथ नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले नीरज डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। चेक गणराज्य के ओलंपिक रजत पदक विजेता जैकब वाडलेज 86.94 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे।

जानकारी नीरज ने दोहा डायमंड लीग में पहली बार 90 मीटर दूर फेंका था भाला दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज ने पहली बार 90.23 मीटर दूरी पर भाला फेंका था। उन्होंने 89.94 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। हालांकि, वह जीत हासिल नहीं कर पाए थे। जर्मनी के जूलियन वेबर 91.06 मीटर का भाला उन्हें फेंककर मात दी थी।