एशिया कप 2025: अबू धाबी में खेले जाएंगे 8 मुकाबले, जानिए स्टेडियम के आंकड़े और रिकॉर्ड्स

एशिया कप 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के 2 बड़े शहर (अबू धाबी और दुबई ) में होगा। अबू धाबी के शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट के कुल 8 मुकाबले खेले जाने हैं। दुबई में 11 मैच होंगे। जायेद स्टेडियम अपने संतुलित पिच व्यवहार और रोमांचक मुकाबलों के लिए जाना जाता है। यहां कई ऐतिहासिक पारियां और शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन देखने को मिल चुके हैं। ऐसे में आइए इस स्टेडियम के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पिच कैसा रहा है अबू धाबी स्टेडियम के पिच का मिजाज? अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए हमेशा अनुकूल रही है। हालांकि, दूसरी पारी में यह पिच कुछ कठिनाई पेश करती हैं जहां गेंदबाज़ों का दबदबा देखने को मिलता है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले मुकाबलों में भी हालात कुछ वैसे ही रहेंगे। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने ज्यादा मैच जीते हैं तो टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करने की संभावना अधिक रहेगी।

आंकड़े अबू धाबी स्टेडियम के अन्य आंकड़े अबू धाबी के स्टेडियम में एक साथ बैठकर 20,000 दर्शक मैच का आनंद ले सकते हैं। इस मैदान पर पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2010 में खेला गया था। अब तक यहां 68 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इस स्टेडियम पर सबसे बड़ा स्कोर 225/7 रन रहा है। आयरलैंड क्रिकेट टीम ने ये स्कोर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2013 में बनाया था। यहां सबसे छोटा स्कोर नाइजीरिया क्रिकेट टीम (66/9 रन बनाम आयरलैंड, 2019) के नाम है।

रन इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन आयरलैंड के स्टार बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने बनाए हैं। उनके बल्ले से 13 मैचों की 13 पारियों में 33.83 की औसत से 406 रन निकले हैं। उनकी औसत 33.83 और स्ट्राइक रेट 133.55 की रही है। UAE के शैमैन अनवर ने यहां 7 पारियों में 49.83 की औसत से 299 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 131.71 की रही है। भारत के लिए रोहित शर्मा ने यहां सबसे ज्यादा 74 रन बनाए हैं।