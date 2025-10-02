LOADING...
नामीबिया ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया (तस्वीर: एक्स/@CricketNamibia1)

लेखन अंकित पसबोला
Oct 02, 2025
04:51 pm
क्या है खबर?

नामीबिया क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया है। दरअसल, इस टीम ने टी-20 विश्व कप क्वालीफायर के पहले सेमीफाइनल मैच में तंजानिया क्रिकेट टीम को 63 रन से हराते हुए आगामी विश्व कप का टिकट हासिल किया। बता दें कि नामीबिया ने लगातार चौथे विश्व कप संस्करण में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। अगला टी-20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में खेला जाना है।

लेखा-जोखा 

इस तरह से जीती नामीबिया की टीम सेमीफाइनल 

हरारे में खेले गए मैच में नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 174/6 का स्कोर बनाया। नामीबिया की ओर से कप्तान गेरहार्ड इरास्मस (55) और जेजे स्मिट (61*) ने अर्धशतक लगाए। जवाब में तंजानिया की टीम पूरे ओवर खेलने के बावजूद 8 विकेट खोकर 111 रन ही बना सकी। नामीबिया से अर्धशतकीय पारी खेलने वाले स्मिट ने गेंदबाजी में 16 रन देते हुए 3 विकेट लिए।

ट्विटर पोस्ट

जानकारी

अब तक इन टीमों ने किया है क्वालीफाई 

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, अमेरिका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, और नामीबिया।

इतिहास 

नामीबिया की टीम इससे पहले 2021, 2022 और 2024 में भी खेल चुकी है। 2022 संस्करण में, नामीबिया ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को हराकर अपने क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार क्षणों में से एक को रचा था। टी-20 विश्व कप 2024 में नामीबिया ने सिर्फ 1 जीत दर्ज की थी और 3 में हार झेली थी। ग्रुप-B में मौजूद यह टीम चौथे पायदान पर रहे थे और सुपर-8 में नहीं पहुंच सके थे।