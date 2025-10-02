जसप्रीत बुमराह ने घरेलू टेस्ट में अपने 50 विकेट पूरे किए, बनाए ये रिकॉर्ड्स 

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में 3 विकेट लिए। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते ही वेस्टइंडीज की पहली पारी सिर्फ 162 रन पर सिमट गई। इस बीच उन्होंने भारत में अपने 50 विकेट पूरे किए। वह भारत में सबसे कम पारियों में 50 टेस्ट विकेट (संयुक्त रूप से) वाले तेज गेंदबाज बने। आइए उनके द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।

उपलब्धि सिर्फ 24 टेस्ट पारियों में बुमराह ने लिए 50 विकेट बुमराह ने भारत में अपने 12 टेस्ट की 24 पारियों में विकेटों का अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने की 24 ही पारियों में ये आंकड़ा छूआ था। बुमराह और श्रीनाथ के बाद कपिल देव ने 25 पारियों में अपने 50 विकेट पूरे किए थे। इस सूची में अन्य तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और मोहम्मद शमी हैं। इन दोनों ने 27-27 पारियों में 50 विकेट चटकाए थे।

बोल्ड बुमराह ने 2 बल्लेबाजों को किया आउट बुमराह ने वेस्टइंडीज की पारी के दौरान 42 रन देते हुए 3 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने 2 बल्लेबाजों को बोल्ड किया। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में अब तक 147 खिलाड़ियों को बोल्ड किया है। उन्होंने इस मामले में रविंद्र जडेजा (145) को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि बुमराह से अधिक बोल्ड करने वाले भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले (186), कपिल देव (167) और रविचंद्रन अश्विन (151) हैं।

रिकॉर्ड्स बुमराह ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स क्रिकइंफो के अनुसार, घरेलू मैदान पर अपना 13वां टेस्ट खेल रहे बुमराह ने 17 के शानदार औसत से 50 विकेट लिए हैं। इस सूची में 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी शामिल हैं। भारत में कम से कम 50 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों में बुमराह का औसत सबसे अच्छा है। इसके साथ-साथ बुमराह ने भारतीय धरती पर 50 टेस्ट विकेट पूरे करने के लिए सबसे कम गेंदें (1,747) लीं हैं।