नामीबिया ने एकमात्र टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को हराकर रचा इतिहास, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
नामीबिया क्रिकेट टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शनिवार को बड़ा उलटफेर करते हुए इतिहास रच दिया है। नामीबिया ने विंडहोक में खेले गए एकमात्र टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 134/8 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में नामीबिया टीम ने आखिरी ओवर में 6 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। आइए इस मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
नामीबिया ने इस तरह दर्ज की जीत
दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 रन तक 2 झटके लग गए थे। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (1) और रीजा हेंड्रिक्स (7) जल्दी पवेलियन लौट गए। उसके बाद जेसन स्मिथ (31), लुहान ड्रे-प्रिटोरियस (22), रुबिन हरमन (23) ने स्कोर को 134/8 तक पहुंचाया। जवाब में नामीबिया ने जेन ग्रीन (30*) और कप्तान गेरहार्ड इरास्मस (21) की पारियों से आखिरी ओवर में 11 रन बनाकर 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली।
रोमांच
ऐसा रहा आखिरी ओवर का रोमांच
नामीबिया को आखिरी ओवर में 11 रनों की दरकार थी। इस दौरान विकेटकीपर ग्रीन ने एंडिले सिमेलाने की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरी गेंद पर 1 लेकर रुबिन ट्रम्पलमैन को स्ट्राइक दी। इसके बाद तीसरी गेंद पर ट्रम्पलमैन ने 2 रन और चौथी गेंद पर 1 रन लेकर स्कोर बराबर कर दिया। 5वीं गेंद ग्रीन के खाली निकल गई, लेकिन आखिरी गेंद पर उन्होंने एक रन लेते हुए टीम को जीत दिला दी।
गेंदबाजी
कैसी रही दोनों टीमों की गेंदबाजी?
नामीबिया के लिए ट्रम्पलमैन ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। मैक्स हिंगो ने 3 ओवर में 32 देकर 2 विकेट चटकाए। इसी तरह जेजे स्मिट, बेन शिकोंगो और जेरार्ड इरासमस ने 1-1 विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए नांद्रे बर्गर ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 और एंडिले सिमेलाने ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसी तरह गेराल्ड कोएत्जी और ब्योर्न फोर्टुइन ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।
इतिहास
नामीबिया ने चौथी टेस्ट टीम को हराया
इस जीत के साथ ही नामीबिया टेस्ट खेलने वाले 4 देशों के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली पहली एसोसिएट टीम बन गई है। उसने साल 2021 में आयरलैंड क्रिकेट टीम और साल 2022 में श्रीलंका क्रिकेट टीम को भी हराया था। इसी तरह उसने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 8 बार जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को भी हराया है। इस जीत के साथ नामीबिया टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। यह उसके लिए सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है।