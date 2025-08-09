जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड: जकारी फाउलकेस ने अपने पहले टेस्ट में लिया 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में कीवी टीम को पारी और 359 रनों से धमाकेदार जीत मिली। इस जीत में अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे जकारी फाउलकेस का बेहतरीन योगदान रहा। उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल और कुल 9 विकेट चटकाए। उनकी घातक गेंदबाजी के कारण जिम्बाब्वे की दूसरी पारी 117 रन पर समाप्त हो गई। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही फाउलकेस की गेंदबाजी फाउलकेस ने दूसरी पारी में 9 ओवर गेंदबाजी की और 2 मेडन ओवर के साथ 37 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 4.10 की रही। उन्होंने सिकंदर रजा, तफाद्जवा सिगा, विन्सेंट मसेकेसा, ट्रेवोर ग्वांडु और ब्लेसिंग मुजारबानी को अपना शिकार बनाया। इससे पहले उन्होंने पहली पारी में भी कमाल किया था। उन्होंने 16 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसमें 38 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे। अपनी गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 5 ओवर मेडेन भी किए थे।

करियर कैसा शुरू हुआ फाउलकेस का करियर? फाउलकेस ने इसी मुकाबले से डेब्यू किया। उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर 75 रन दिए और 9 विकेट लिए। लंबे कद का यह गेंदबाज निचले क्रम का उपयोगी बल्लेबाज भी है। उन्हें साल 2024 में पहली बार न्यूजीलैंड की टी-20 टीम में जगह मिली थी। मैट हेनरी की जगह फाउलकेस को घरेलू क्रिकेट खेलने का मौका मिला था और वह घरेलू टीम के लिए अप्रत्याशित मैच-विजेता बनकर उभरे। यह खिलाड़ी इंग्लैंड के टी-20 क्रिकेट लीग में भी खेल चुका है।

घरेलू घरेलू क्रिकेट में ऐसा रहा है फाउलकेस का प्रदर्शन फाउलकेस ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 30 पारियों में 19.42 की औसत से 544 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 75* रन रहा है। गेंदबाजी में उन्होंने 34 पारियों में 26 से ज्यादा की औसत से 66 विकेट झटके हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 3 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/38 का रहा। लिस्ट-A क्रिकेट में उनके नाम 39 विकेट हैं।

जीत ऐसे मिली न्यूजीलैंड को जीत जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पूरी टीम 125 रन पर ऑलआउट हो गई। हेनरी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। फाउलकेस के खाते में 4 विकेट आए। जवाब में डेवोन कॉनवे (153), हेनरी निकोल्स (150*) और रचिन रविंद्र (165*) की पारियों के दम पर 601 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। जिम्बाब्वे का कोई भी गेंदबाज अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। जिम्बाब्वे की दूसरी पारी 28.1 ओवर में ही समाप्त हो गई।