अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: एक कैलेंडर वर्ष में इन भारतीय बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छक्के किसी बल्लेबाज की आक्रामकता, आत्मविश्वास और मैच पर पकड़ का सबसे बड़ा प्रतीक होते हैं। जब बात एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की हो तो भारतीय बल्लेबाजों ने बार-बार साबित किया है कि वे सिर्फ तकनीक ही नहीं, ताकत और टाइमिंग में भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। इस सूची में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का खासा दबदबा रहा है। ऐसे में आइए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

#1 रोहित शर्मा (80 छक्के, 2023) रोहित साल 2023 में कमाल के फॉर्म में थे। उस साल उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 80 छक्के लगाए थे। इस स्टार खिलाड़ी ने 27 वनडे मुकाबले खेले थे और इसकी 26 पारियों में 67 छक्के जड़े थे। उनके बल्ले से 52.29 की औसत से 1,255 रन निकले थे। टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले से 8 मुकाबलों की 13 पारियों में 13 छक्के निकले थे। उस साल रोहित एक भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेल पाए थे।

#2 रोहित शर्मा (78 छक्के, 2019) सूची में दूसरे स्थान पर भी रोहित ही हैं। उन्होंने साल 2019 में 78 अंतरराष्ट्रीय छक्के जड़े थे। वनडे क्रिकेट में उनके बल्ले से 36 छक्के निकले थे। उन्होंने 28 मुकाबलों की 27 पारियों में 57.30 की औसत से 1,490 रन बनाए थे। उन्होंने उस साल 7 वनडे शतक भी जड़े थे। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस खिलाड़ी के बल्ले से 14 पारियों में 22 छक्के निकले थे। टेस्ट क्रिकेट की 6 पारियों में इस खिलाड़ी ने 20 छक्के लगाए थे।

#3 रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव (74-74 छक्के, 2018-2022) इस सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 खिलाड़ी रोहित और सूर्यकुमार यादव हैं। रोहित ने साल 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 74 छक्के लगाए थे। सूर्यकुमार ने साल 2022 में इतने ही छक्के जड़े थे। रोहित के बल्ले से टेस्ट में 4, वनडे में 39 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 31 छक्के निकले थे। सूर्यकुमार ने 31 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 68 छक्के लगा दिए थे। वनडे में उनके बल्ले से उस साल 6 छक्के निकले थे।

