भारत ने पहली बार जीता स्क्वाश विश्व कप का खिताब, फाइनल में हांगकांग को हराया
क्या है खबर?
जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने मिलकर भारत को पहला स्क्वाश विश्व कप जिताते हुए इतिहास रच दिया। दरअसल, रविवार (14 दिसंबर) को चेन्नई में अपने पहले विश्व कप फाइनल में खेलते हुए भारतीय टीम ने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया और हांगकांग के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारत ये खिताब जीतने वाला एशिया का पहला देश बना। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
फाइनल में ऐसा रहा भारत का प्रदर्शन
अनुभवी खिलाड़ी चिनप्पा ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करके भारत की ऐतिहासिक जीत की नींव रखी। दुनिया में 79वें रैंक वाली जोशना ने शुरुआती चुनौतियों का सामना करते हुए का यी ली को 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 से हराया, जो उनसे 42 रैंक ऊपर थीं। यह मैच 23 मिनट तक चला। इसके बाद अभय ने एलेक्स लाउ को 7-1, 7-4, 7-4 से और अनाहत ने टोमेटो हो को 7-2, 7-2, 7-5 से हराया
भारत ने किया अपना अब तक का शानदार प्रदर्शन
इस शानदार जीत ने इस प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पहले 2023 में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। भारत के कोच हरविंदर सिंह ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतना खास था। उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत के बाद कहा, "यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है। यह बहुत ज्यादा दबाव वाला मैच था और हमने अच्छा प्रदर्शन किया।"
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
SDAT Squash World Cup Champions!🏆— World Squash (@WorldSquash) December 14, 2025
🇮🇳 India have been crowned World Cup champions for the first time after beating Hong Kong, China 3-0 in the final 👏
Congratulations India 🇮🇳 pic.twitter.com/5up3SvAXc1