भारत ने पहली बार जीता स्क्वाश विश्व कप का खिताब, फाइनल में हांगकांग को हराया

लेखन अंकित पसबोला 10:31 pm Dec 14, 202510:31 pm

जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने मिलकर भारत को पहला स्क्वाश विश्व कप जिताते हुए इतिहास रच दिया। दरअसल, रविवार (14 दिसंबर) को चेन्नई में अपने पहले विश्व कप फाइनल में खेलते हुए भारतीय टीम ने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया और हांगकांग के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारत ये खिताब जीतने वाला एशिया का पहला देश बना। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।