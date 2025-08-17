दक्षिण अफ्रीका की ओर से किसी टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज 

#1 क्विंटन डिकॉक (255 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2021) किसी द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड क्विंटन डिकॉक के नाम पर दर्ज है। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2021 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 पारियों में 51.00 की औसत और 141.66 की स्ट्राइक रेट के साथ 255 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 72 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक लगाए थे। उस सीरीज में कोई अन्य बल्लेबाज 200 रन का आंकड़ा नहीं छू सका था।

#2 डेवाल्ड ब्रेविस (180 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025) दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने 3 पारियों में 90.00 की औसत और 204.55 की स्ट्राइक रेट के साथ 180 रन बनाए थे। उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक भी अपने नाम किया था। वह सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उनके बाद दूसरे सर्वाधिक रन टिम डेविड (150) ने बनाए थे। ब्रेविस के अलावा किसी अन्य दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने सीरीज में 100 रन भी नहीं बनाए थे।

#3 रीजा हेंड्रिक्स (180 रन बनाम इंग्लैंड, 2022) रीजा हेंड्रिक्स भी इस सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2022 में इंग्लैंड दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ 3 पारियों में 60.00 की औसत और 156.52 की स्ट्राइक रेट के साथ 180 रन बनाए थे। दिलचस्प रूप से उन्होंने तीनों पारियों में अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर 70 रन रहा था। इंग्लैंड में खेली गई उस सीरीज को दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से जीता था।