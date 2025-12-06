वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा शतक

वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारतीय गेंदबाजी हमेशा से दुनिया की सबसे मजबूत इकाइयों में गिनी जाती है। इसके बावजूद कुछ बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ लगातार बड़ी पारियां खेलकर अपना दबदबा साबित किया है। जब-जब भारत के सामने ये दिग्गज उतरे, उन्होंने असाधारण जड़कर मैच का रुख पलट दिया। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़े हैं।

#1 क्विंटन डिकॉक-सनथ जयसूर्या (7-7 शतक) इस सूची में पहले स्थान पर संयुक्त रूप से 2 बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और सनथ जयसूर्या हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 7-7 शतक लगाए हैं। डिकॉक ने 23 मुकाबलों की 23 पारियों में 51.78 की औसत से 1,191 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन है। जयसूर्या ने 85 पारियों में 36.23 की औसत से 2,889 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 189 रन था।

#2 एबी डिविलियर्स, रिकी पोंटिग और कुमार संगाकारा (6-6 शतक) इस सूची में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 दिग्गज बल्लेबाज हैं। एबी डिविलियर्स, रिकी पोंटिग और कुमार संगाकारा ने भारतीय टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 6-6 शतक लगाए थे। डिविलियर्स ने 32 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 48.46 की औसत से 1,357 रन बनाए थे। पोंटिग के बल्ले से 59 पारियों में 40.07 की औसत से 2,164 रन निकले थे। संगाकारा ने 71 पारियों में 39.70 की औसत से 2,700 रन बनाए थे।

#3 सलमान बट्ट, स्टीव स्मिथ और नाथन एस्टल (5-5 शतक) पाकिस्तान के सलमान बट्ट, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ वनडे में 5-5 शतक लगाए। बट्ट के बल्ले से 21 पारियों में 52.21 की औसत से भारत के खिलाफ 992 रन निकले थे। स्मिथ ने 26 पारियों में 53.19 की औसत से 1,383 रन बनाए हैं। एस्टल ने 29 पारियों में भारत के खिलाफ 43.10 की औसत से 1,207 रन बनाए थे।

