एशिया कप 2025: बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

एशिया कप 2025 के 9वें मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का सामना मंगलवार (16 सितंबर) को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से होगा। बांग्लादेश ने अब तक इस टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले हैं। 1 मैच में उसे जीत और 1 में हार मिली है। अफगानिस्तान की टीम का यह दूसरा मुकाबला है। पहले मैच में उसे हांगकांग के खिलाफ 94 रन से जीत मिली थी। इस बीच आइए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान का पलड़ा रहा है भारी बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। अब तक दोनों टीमों के बीच 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान 5 मुकाबलों में बांग्लादेश को जीत मिली है। 7 मैच अफगानिस्तान ने अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी 5 मैचों में लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है। अफगानिस्तान ने 3 मैच अपने नाम किए हैं और बांग्लादेश को 2 मुकाबलों में जीत मिली है।

प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाली अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में अपने प्लेइंग इलेवन ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी। टीम की स्पिन गेंदबाजी कमाल के फॉर्म में है। ऐसे में बांग्लादेश के बल्लेबाजों को एक बार फिर वे कम स्कोर पर ऑलआउट करना चाहेंगे। अफगानिस्तान की संभावित टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, गुलाबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जन्नत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अल्लाह गजनफर, और फजलहक फारूकी।

टीम इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है बांग्लादेश की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश बेहतर बल्लेबाजी करना चाहेगा। श्रीलंका के खिलाफ टीम 20 ओवर में 139/5 का स्कोर ही बना पाई थी। एक समय तो टीम के 5 बल्लेबाज 53 रन पर पवेलियन में थे। श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश की गेंदबाजी अच्छी रही थी। बांग्लादेश की संभावित टीम: परवेज हुसैन इमोन, तंजिद हसन, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदय, जैकर अली, शमिम हुसैन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, तंजिम हसन साकिब, शोरीफुल इस्लाम और मुस्ताफिजुर रहमान।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अटल ने पिछले 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 35.86 की औसत और 128.71 की स्ट्राइक रेट से 251 रन बनाए हैं। जादरान के बल्ले से पिछले 7 मुकाबलों में 127.09 की स्ट्राइक रेट से 197 रन निकले हैं। बांग्लादेश के लिटन ने पिछले 10 मुकाबलों में 44.63 की औसत से 357 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में अफगानिस्तान के राशिद ने पिछले 9 मैच में 19 विकेट और बांग्लादेश के महेदी ने पिछले 8 मैचों में 10 विकेट चटकाएं हैं।