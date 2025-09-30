मोहसिन नकवी ने भारत को एशिया कप की ट्रॉफी देने से किया इनकार- रिपोर्ट 

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व बोर्ड कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने किया, जो दोनों ही ACC बोर्ड के सदस्य हैं। दोनों ने मिलकर मांग की कि नकवी एशिया कप ट्रॉफी तुरंत दुबई स्थित ACC मुख्यालय में जमा करें। साथ ही पाकिस्तानी पक्ष को सूचित किया कि वे इस मुद्दे को ACC के स्तर तक उठाने को तैयार हैं, जहां नवंबर में एक बैठक निर्धारित है।

विवाद

क्या है ट्रॉफी का पूरा विवाद?

मैच के बाद भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। ACC अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर सुझाव दिया कि पुरस्कारों की प्रस्तुति एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से करा ली जाए, लेकिन नकवी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद नकवी भारतीय टीम की ट्रॉफी को अपने साथ लेकर होटल रवाना हो गए। इसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। BCCI इसको लेकर ICC में शिकायत भी दर्ज कराएगा।