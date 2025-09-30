मोहसिन नकवी ने भारत को एशिया कप की ट्रॉफी देने से किया इनकार- रिपोर्ट
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 का खिताब भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराते हुए अपने नाम किया। जीत के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ICC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मुखिया मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी। अब खबर है कि नकवी ने ACC की मंगलवार को हुई बैठक में भी भारतीय टीम को ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
राजीव शुक्ला ने किया भारत का प्रतिनिधित्व
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व बोर्ड कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने किया, जो दोनों ही ACC बोर्ड के सदस्य हैं। दोनों ने मिलकर मांग की कि नकवी एशिया कप ट्रॉफी तुरंत दुबई स्थित ACC मुख्यालय में जमा करें। साथ ही पाकिस्तानी पक्ष को सूचित किया कि वे इस मुद्दे को ACC के स्तर तक उठाने को तैयार हैं, जहां नवंबर में एक बैठक निर्धारित है।
विवाद
क्या है ट्रॉफी का पूरा विवाद?
मैच के बाद भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। ACC अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर सुझाव दिया कि पुरस्कारों की प्रस्तुति एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से करा ली जाए, लेकिन नकवी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद नकवी भारतीय टीम की ट्रॉफी को अपने साथ लेकर होटल रवाना हो गए। इसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। BCCI इसको लेकर ICC में शिकायत भी दर्ज कराएगा।