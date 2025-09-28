भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एशिया कप 2025: फाइनल मुकाबले के बारिश से धुलने पर कौन होगा विजेता? जानिए नियम

लेखन भारत शर्मा 01:00 pm Sep 28, 202501:00 pm

क्या है खबर?

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार (28 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। यह एशिया कप इतिहास में पहली बार होगा, जब दोनों टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। इस बीच बड़ा सवाल है कि अगर मैच बारिश से बाधित होता है तो क्या होगा और मैच के पूरा न होने पर टूर्नामेंट का विजेता कौन बनेगा। आइए इन दोनों सवालों के जवाब जानते हैं।