एशिया कप 2025: फाइनल मुकाबले के बारिश से धुलने पर कौन होगा विजेता? जानिए नियम
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार (28 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। यह एशिया कप इतिहास में पहली बार होगा, जब दोनों टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। इस बीच बड़ा सवाल है कि अगर मैच बारिश से बाधित होता है तो क्या होगा और मैच के पूरा न होने पर टूर्नामेंट का विजेता कौन बनेगा। आइए इन दोनों सवालों के जवाब जानते हैं।
विजेता
मैच धुलने पर कौन होगा विजेता?
एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ने फाइनल मुकाबले के लिए 29 सितंबर (सोमवार) को रिजर्व-डे रखा है। रविवार को मैच के बारिश से बाधित होने पर सोमवार को शेष मुकाबला खेला जाएगा। इसी तरह रिजर्व-डे पर भी मैच पूरा नहीं होता है तो फिर ACC के नियमानुसार दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसे में दोनों टीमें मैच के पूरा होने की उम्मीद करेगी और जीत दर्ज करने का प्रयास भी करेंगी।
मौसम
कैसा रहेगा दुबई का मौसम?
एक्यूवेदर के अनुसार, रविवार को दुबई में धूप खिली रहेगी और तापमान 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि, मैच के दौरान गर्मी 42 डिग्री सेल्सियस जैसी महसूस हो सकती है। अभी तक एशिया कप में कोई भी मैच बारिश के कारण रद्द नहीं हुआ है। फाइनल और रिजर्व-डे दोनों पर मौसम का पूर्वानुमान आशाजनक है और बारिश की कोई संभावना नहीं है। दुबई की पिच पर बल्लेबाज ओर गेंदबाज दोनों को समान मदद मिल सकती है।