मिचेल स्टार्क 11 साल बाद करेंगे BBL में वापसी, इस टीम के लिए खेलेंगे

हाल ही में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले स्टार्ट ने BBL में अपनी वापसी पर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि वह BBL 15 में सिक्सर्स की नई जर्सी पहनने के लिए बेताब हैं। उन्होंने कहा, "पिछले एक दशक से मैं क्लब के करीब रहा हूं और अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो इन गर्मियों में मैदान पर वापसी करने के लिए उत्साहित हूं।" बता दें, स्टार्क सिक्सर्स के लिए पहले भी खेल चुके हैं।

आंकड़े

अंतिम बार 2014-15 में खेले थे BBL

स्टार्क ने आखिरी बार 2014-15 में सिक्सर्स के लिए BBL में हिस्सा लिया था। तब उन्होंने केवल 2 मैच खेले थे। BBL के पहले सीजन में सिक्सर्स टीम पर्थ स्कॉर्चर्स को हराकर चैंपियन बनी थी, तब भी स्टार्क टीम के साथ थे। उन्होंने 6 मैचों में 13.53 की औसत से 13 विकेट लिए थे। स्टार्क ने 2012 में सिक्सर्स की चैंपियंस लीग जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे।