भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: रोहित बने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय

उपलब्धि रोहित इन भारतीय दिग्गजों की सूची में शामिल हुए रोहित ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के 505 मैच में 20,000 रनों के आंकड़े को पार किया। अंतरराष्ट्रीय करियर में पूर्व भारतीय कप्तान की औसत लगभग 43 की रही है। उन्होंने 87 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। इस दौरान 264 के उच्चतम स्कोर के साथ उन्होंने 50 शतक और 110 अर्धशतक जमाए हैं। भारतीय खिलाड़ियों में रोहित से आगे पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (34,357), विराट कोहली (27,808) और राहुल द्रविड़ (24,208) हैं।

टी-20 ऐसा रहा है रोहित का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर रोहित टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 159 मुकाबले खेले थे। इसकी 151 पारियों में 32.05 की औसत से 4,231 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 32 अर्धशतक निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 140.89 की रही थी। रोहित का इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121* रन रहा था। इस खिलाड़ी की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने साल 2007 के बाद पहली बार टी-20 विश्व कप जीता था।

Advertisement

टेस्ट टेस्ट क्रिकेट से भी रोहित ले चुके हैं संन्यास रोहित टी-20 अंतरराष्ट्रीय के अलावा टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 67 मुकाबले खेले थे। इसकी 116 पारियों में 40.57 की औसत से 4,301 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 12 शतक और 18 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 212 रन रहा था। रोहित अब किसी भी प्रारूप में भारतीय टीम के कप्तान नहीं हैं। वह खिलाड़ी के रूप में सिर्फ वनडे प्रारूप खेलते हैं।

Advertisement