भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: रोहित बने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस मैच में रोहित ने पारी का 27वां रन बनाने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे कर लिए। रोहित इस उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के 14वें और भारत के चौथे बल्लेबाज बने हैं। ऐसे में आइए रोहित के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
उपलब्धि
रोहित इन भारतीय दिग्गजों की सूची में शामिल हुए
रोहित ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के 505 मैच में 20,000 रनों के आंकड़े को पार किया। अंतरराष्ट्रीय करियर में पूर्व भारतीय कप्तान की औसत लगभग 43 की रही है। उन्होंने 87 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। इस दौरान 264 के उच्चतम स्कोर के साथ उन्होंने 50 शतक और 110 अर्धशतक जमाए हैं। भारतीय खिलाड़ियों में रोहित से आगे पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (34,357), विराट कोहली (27,808) और राहुल द्रविड़ (24,208) हैं।
टी-20
ऐसा रहा है रोहित का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
रोहित टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 159 मुकाबले खेले थे। इसकी 151 पारियों में 32.05 की औसत से 4,231 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 32 अर्धशतक निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 140.89 की रही थी। रोहित का इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121* रन रहा था। इस खिलाड़ी की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने साल 2007 के बाद पहली बार टी-20 विश्व कप जीता था।
टेस्ट
टेस्ट क्रिकेट से भी रोहित ले चुके हैं संन्यास
रोहित टी-20 अंतरराष्ट्रीय के अलावा टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 67 मुकाबले खेले थे। इसकी 116 पारियों में 40.57 की औसत से 4,301 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 12 शतक और 18 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 212 रन रहा था। रोहित अब किसी भी प्रारूप में भारतीय टीम के कप्तान नहीं हैं। वह खिलाड़ी के रूप में सिर्फ वनडे प्रारूप खेलते हैं।
वनडे
ऐसा रहा है रोहित का वनडे करियर
रोहित ने 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 279 मैच की 271 पारियों में लगभग 50 की औसत और 92 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 11,000 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 60 अर्धशतक के साथ 33 शतक भी जड़े हैं। वह वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है।