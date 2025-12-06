इंडिगो के कैंसिल टिकट पर कैसे पाएं रिफंड? यहां जानिए तरीका
क्या है खबर?
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को भी सुधार नहीं हुआ। ऐसे में यात्रियों को परेशानी झेलने के साथ-साथ उन्हें यह भी चिंता सता रही है कि टिकट का पैसा रिफंड होगा या नहीं। इसी को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को सभी यात्रियों को 7 दिसंबर तक रिफंड देने का आदेश दिया है। आइये जानते हैं आप रिफंड के लिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
तरीका
इस तरह पा सकते हैं रिफंड
रिफंड के लिए इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट पर 'सपोर्ट' विकल्प में जाएं। प्रक्रिया शुरू करने रिफंड या चेंज/कैंसिल करने के लिए 'प्लान B' चुनें। यहां अपना PNR/बुकिंग रेफरेंस नंबर और ईमेल ID/अंतिम नाम दर्ज करें। आप यहां उड़ान बदलने या रद्द करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें उड़ान का समय या तारीख बदल सकते हैं या फिर रिफंड पाने का विकल्प चुन सकते हैं। 5-15 दिसंबर के बीच उड़ान रद्द करने और पुनर्निर्धारण अनुरोधों पर पूरी छूट मिलेगी।
ट्रैवल प्लेटफॉर्म
ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर करना होगा क्लेम
आपने किसी ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से बुकिंग की है तो आपको मेकमाईट्रिप, गोआईबीबो, यात्रा, ईजमाईट्रिप से संपर्क करना होगा। रिफंड की प्रक्रिया उस एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन यात्रा बुकिंग प्लेटफॉर्म इक्सिगो ने घोषणा की है कि वह उन ग्राहकों को पूरा सुविधा शुल्क और सुनिश्चित शुल्क वापस करेगा, जिनकी उड़ानें 3-8 दिसंबर के बीच इंडिगो की ओर से रद्द की गई है। इसके अलावा यूजर्स सहायता के लिए उसकी सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं।