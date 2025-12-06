इंडिगो के कैंसिल टिकट पर कैसे पाएं रिफंड? यहां जानिए तरीका 

रिफंड के लिए इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट पर 'सपोर्ट' विकल्प में जाएं। प्रक्रिया शुरू करने रिफंड या चेंज/कैंसिल करने के लिए 'प्लान B' चुनें। यहां अपना PNR/बुकिंग रेफरेंस नंबर और ईमेल ID/अंतिम नाम दर्ज करें। आप यहां उड़ान बदलने या रद्द करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें उड़ान का समय या तारीख बदल सकते हैं या फिर रिफंड पाने का विकल्प चुन सकते हैं। 5-15 दिसंबर के बीच उड़ान रद्द करने और पुनर्निर्धारण अनुरोधों पर पूरी छूट मिलेगी।

ट्रैवल प्लेटफॉर्म

ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर करना होगा क्लेम

आपने किसी ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से बुकिंग की है तो आपको मेकमाईट्रिप, गोआईबीबो, यात्रा, ईजमाईट्रिप से संपर्क करना होगा। रिफंड की प्रक्रिया उस एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन यात्रा बुकिंग प्लेटफॉर्म इक्सिगो ने घोषणा की है कि वह उन ग्राहकों को पूरा सुविधा शुल्क और सुनिश्चित शुल्क वापस करेगा, जिनकी उड़ानें 3-8 दिसंबर के बीच इंडिगो की ओर से रद्द की गई है। इसके अलावा यूजर्स सहायता के लिए उसकी सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं।