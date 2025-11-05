एशेज सीरीज के दौरान ये अहम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं मिचेल स्टार्क
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच एशेज सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर से हो जाएगी। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी। वह घरेलू सीरीज में विपक्षी बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। सीरीज के पहले टेस्ट में पैट कमिंस नहीं खेलेंगे और ऐसे में स्टार्क तेज गेंदबाजी की अगुआई करते हुए दिखेंगे। स्टार्क आगामी सीरीज के दौरान कुछ रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं।
टेस्ट विकेट
विकेटों के मामले में कर्टली एम्ब्रोस और वसीम अकरम को पीछे छोड़ सकते हैं स्टार्क
स्टार्क ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2011 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 100 मुकाबले खेले हैं और इसकी 192 पारियों में 27.02 की औसत से 402 विकेट लिए हैं। वह विकेटों के मामले में वेस्टइंडीज के कर्टली एम्ब्रोस (405) और पाकिस्तान के वसीम अकरम (414) को पीछे छोड़ने के करीब हैं। वह भारत के हरभजन सिंह (417) से भी आगे निकल सकते हैं।
एशेज
एशेज सीरीज में 100 विकेट लेने के करीब हैं स्टार्क
स्टार्क ने एशेज सीरीज में अब तक 22 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 42 पारियों में उन्होंने 27.37 की औसत के साथ 97 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 4 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। वह इस प्रतिष्ठित सीरीज में विकेटों का शतक लगाने वाले कुल 21वें गेंदबाज बन जाएंगे। बता दें कि एशेज में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड शेन वॉर्न (195) के नाम पर दर्ज है।
WTC
WTC में 200 विकेट पूरे करने के करीब हैं स्टार्क
स्टार्क ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के सभी चक्र को मिलाकर 49 मैच खेले हैं, जिसमें 25.71 की औसत के साथ 191 विकेट लिए हैं। वह आगामी सीरीज में 9 विकेट और लेते ही WTC में अपने 200 विकेट पूरे कर लेंगे। अब तक सिर्फ 2 गेंदबाज ही ऐसा कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के ही नाथन लियोन (219) और कमिंस (215) ये आंकड़ा पार कर चुके हैं।
आंकड़े
घरेलू टेस्ट में शानदार रहा है स्टार्क का
स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया में कुल 55 टेस्ट खेले, जिसमें 26.46 की औसत के साथ 235 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने 8 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए। उन्होंने एक टेस्ट में कुल 10 विकेट (दोनों पारियों को मिलाकर) लिए थे। विदेशों में उन्होंने 26.77 की औसत के साथ 152 सफलताएं हासिल की। तटस्थ मैदानों पर उन्होंने 5 टेस्ट खेले थे, जिसमें उन्होंने 15 विकेट चटकाए थे।