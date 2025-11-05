एशेज सीरीज के दौरान ये अहम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं मिचेल स्टार्क

टेस्ट विकेट विकेटों के मामले में कर्टली एम्ब्रोस और वसीम अकरम को पीछे छोड़ सकते हैं स्टार्क स्टार्क ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2011 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 100 मुकाबले खेले हैं और इसकी 192 पारियों में 27.02 की औसत से 402 विकेट लिए हैं। वह विकेटों के मामले में वेस्टइंडीज के कर्टली एम्ब्रोस (405) और पाकिस्तान के वसीम अकरम (414) को पीछे छोड़ने के करीब हैं। वह भारत के हरभजन सिंह (417) से भी आगे निकल सकते हैं।

एशेज एशेज सीरीज में 100 विकेट लेने के करीब हैं स्टार्क स्टार्क ने एशेज सीरीज में अब तक 22 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 42 पारियों में उन्होंने 27.37 की औसत के साथ 97 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 4 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। वह इस प्रतिष्ठित सीरीज में विकेटों का शतक लगाने वाले कुल 21वें गेंदबाज बन जाएंगे। बता दें कि एशेज में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड शेन वॉर्न (195) के नाम पर दर्ज है।

WTC WTC में 200 विकेट पूरे करने के करीब हैं स्टार्क स्टार्क ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के सभी चक्र को मिलाकर 49 मैच खेले हैं, जिसमें 25.71 की औसत के साथ 191 विकेट लिए हैं। वह आगामी सीरीज में 9 विकेट और लेते ही WTC में अपने 200 विकेट पूरे कर लेंगे। अब तक सिर्फ 2 गेंदबाज ही ऐसा कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के ही नाथन लियोन (219) और कमिंस (215) ये आंकड़ा पार कर चुके हैं।