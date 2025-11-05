महिला वनडे विश्व कप: इन कप्तानों के नेतृत्व में टीम ने खेले 2 या अधिक फाइनल 

#1 बेलिंडा क्लार्क (1997, 2000, और 2005) बेलिंडा क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को 1997, 2000, और 2005 के विश्व कप संस्करणों के फाइनल में पहुंचाया था। इनमें से 1997 और 2005 में कंगारू टीम विजेता बनी थी। इसके अलावा विश्व कप 2000 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 रन से करीबी हार मिली थी। पूर्व दिग्गज क्लार्क ने विश्व कप में कुल 29 मैच खेले थे, जिसमें 60.57 की औसत के साथ 1,151 रन बनाए थे।

#2 मिताली राज (2005 और 2017) हरमनप्रीत से पहले मिताली राज की कप्तानी में 2005 और 2017 में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। 2005 के खिताबी मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 98 रन से हार मिली थी। वहीं, 2017 में भारत को इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 9 रन से शिकस्त मिली थी। मिताली ने विश्व कप में कुल 38 मैच खेले थे, जिसकी 36 पारियों में 47.17 की उम्दा औसत और 67.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,321 रन बनाए थे।

#3 शेरोन ट्रेड्रिया (1982 और 1988) शेरोन ट्रेड्रिया की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 1982 के फाइनल में इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया था। इसके बाद 1988 के अगले संस्करण में भी ट्रेड्रिया के ही नेतृत्व में कंगारू टीम विजेता बनी थी। उस बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया था। ट्रेड्रिया ने विश्व कप में 19 पारियों में 27.05 की औसत के साथ 460 रन बनाए थे, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे।