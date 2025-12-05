मार्नस लाबुशेन ने रचा इतिहास, डे-नाइट टेस्ट में 1,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचते हुए डे-नाइट टेस्ट में 1,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने यह उपलब्धि एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की। खेल की दूसरी पारी में उन्होंने शानदार 65 रन की पारी खेली और इसी दौरान उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही लाबुशेन की पारी और साझेदारी मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 334 रन पर समाप्त हुई थी। जो रूट के बल्ले से 138 रन निकले। जवाब में लाबुशेन नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने जेक वेदराल्ड के साथ मिलकर 79 गेंदों में 69 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा स्टीव स्मिथ के साथ 68 गेंदों में 50 रन जोड़े। लाबुशेन 78 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 83.33 की रही।

प्रदर्शन डे-नाइट टेस्ट में ऐसा रहा है लाबुशेन का प्रदर्शन लाबुशेन ने अब तक 10 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने इस प्रारूप में 63.93 की शानदार औसत के साथ 16 पारियों में 1,023 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। वह पिंक-बॉल टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। ट्रेविस हेड दूसरे स्थान पर हैं, जिनके बल्ले से 3 शतक निकले हैं। लाबुशेन ने सभी 10 डे-नाइट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही खेले हैं।

बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है ज्यादा पिंक-बॉल टेस्ट लाबुशेन के अलावा स्टीव स्मिथ ही एकमात्र अन्य बल्लेबाज हैं, जिनके नाम इस प्रारूप में 800 से अधिक रन हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सूची में अधिकांश खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई हैं, क्योंकि वे डे-नाइट टेस्ट लगभग हर साल खेलते हैं, जबकि अन्य देशों में यह कम होता है। इसके बावजूद, लाबुशेन की यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी असामान्य गति और दृश्यता के कारण पिंक-बॉल से रन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है।

