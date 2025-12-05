3 साल के भारतीय बच्चे ने रचा इतिहास, शतरंज के खेल में पाई आधिकारिक रेटिंग
क्या है खबर?
भारत के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने 3 साल, 7 महीने और 20 दिन की उम्र में शतरंज के खेल में इतिहास रच दिया है। वह सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) की आधिकारिक रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने अनिश सरकार का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 3 साल, 8 महीने और 19 दिन की उम्र में यह उपलब्धि पाई थी। सर्वज्ञ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी रैपिड रेटिंग 1,572 की है।
जीत
कैस मिलती है FIDE की रेटिंग?
FIDE की रेटिंग पाने के लिए किसी भी खिलाड़ी को कम से कम एक FIDE रेटेड खिलाड़ी को हराना जरूरी होता है। रेटिंग एक ऐसा अंक होता है जो खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर उसकी क्षमता को मापता है और यह रैंकिंग से अलग होता है। उदाहरण के तौर पर विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन रैपिड शतरंज में 2,824 की रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। सर्वज्ञ अभी नर्सरी में पढ़ते हैं।
बयान
सर्वज्ञ के पिता ने क्या कहा?
सर्वज्ञ के पिता सिद्धार्थ सिंह ने ईटीवी भारत से कहा कि उनका बेटा दुनिया का सबसे कम उम्र में रेटिंग हासिल करने वाला खिलाड़ी बना है, जो उनके परिवार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि उनका बेटा आगे चलकर ग्रैंडमास्टर बने। सर्वज्ञ ने अपने राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित मुकाबलों में तीन रेटेड खिलाड़ियों को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।
अभ्यास
रोज 4 घंटे अभ्यास करते हैं सर्वज्ञ
सर्वज्ञ ने मात्र 6 महीनों की संरचित अभ्यास के बाद पहले अंतरराष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी हराकर सबको चौंका दिया। वह प्रतिदिन लगभग 4 घंटे अभ्यास करते हैं, जिसमें उनके निजी कोच नितिन चौरसिया और नेशनल इंस्ट्रक्टर आकाश प्यासी उनका मार्गदर्शन करते हैं। इतनी कम उम्र में इतनी अनुशासित मेहनत और विशेषज्ञ प्रशिक्षण के चलते सर्वज्ञ ने शतरंज में असाधारण प्रगति की है और भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद जगाई है।
जानकारी
भारत ने दिए कई दिग्गज खिलाड़ी
भारत शतरंज महाशक्तियों का गढ़ माना जाता है। यहां से कई दिग्गज ग्रैंडमास्टर उभरे हैं, जिनमें मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और 5 बार के विश्व कप विजेता विश्वनाथन आनंद जैसे सितारे शामिल हैं।