मार्क चैपमैन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 28 गेंदों में जड़ दिए 78 रन, जानिए आंकड़े 

पारी ऐसी रही चैपमैन की पारी और साझेदारी चैपमैन ने सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया और 78 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 278.57 की रही। इस खिलाड़ी ने केवल 19 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने डेरिल मिचेल के साथ केवल 18 गेंदों में 57 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, रचिन रविंद्र के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने 29 गेंदों में 48 रन जोड़े। चैपमैन पहले टी-20 में सिर्फ 7 रन बनाए थे।

रन ऐसा रहा है चैपमैन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर चैपमैन ने अब तक 98 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 85 पारियों में 26.51 की औसत से 1,856 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक के अलावा 10 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104* रन रहा है। हांगकांग के लिए इस खिलाड़ी ने 19 मुकाबले खेले थे। इसकी 18 पारियों में 23.05 की औसत से 392 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला था और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 63* रन रहा था।