मार्क चैपमैन ने ताबड़तोड़ पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@ICC)

मार्क चैपमैन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 28 गेंदों में जड़ दिए 78 रन, जानिए आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
Nov 06, 2025
01:45 pm
क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में धमाकेदार पारी (78) खेली। उन्हें जेसन होल्डर ने आउट कर पवेलियन भेजा। इस खिलाड़ी के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 10वां अर्धशतक रहा। वेस्टइंडीज के खिलाफ चैपमैन ने अपना पहला पचासा लगाया। उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेल वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी

ऐसी रही चैपमैन की पारी और साझेदारी 

चैपमैन ने सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया और 78 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 278.57 की रही। इस खिलाड़ी ने केवल 19 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने डेरिल मिचेल के साथ केवल 18 गेंदों में 57 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, रचिन रविंद्र के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने 29 गेंदों में 48 रन जोड़े। चैपमैन पहले टी-20 में सिर्फ 7 रन बनाए थे।

रन 

ऐसा रहा है चैपमैन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

चैपमैन ने अब तक 98 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 85 पारियों में 26.51 की औसत से 1,856 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक के अलावा 10 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104* रन रहा है। हांगकांग के लिए इस खिलाड़ी ने 19 मुकाबले खेले थे। इसकी 18 पारियों में 23.05 की औसत से 392 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला था और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 63* रन रहा था।

पारी

ऐसी रही न्यूजीलैंड की पारी 

न्यूजीलैंड ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 207/5 का स्कोर बनाया। चैपमैन के अलावा टिम रॉबिनसन ने 25 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। वहीं, मिचेल ने सिर्फ 14 गेंदों में 28 रन बाए। आखिरी ओवरों में कप्तान मिचेल सेंटनर ने 8 गेंदों में 18 रन जड़े। वेस्टइंडीज के लिए रोस्टन चेज ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए। उन्होंने 4 ओवर में 33 रन खर्च किए। मैथ्यू फोर्ड, होल्डर और रोमारियो शेफर्ड को 1-1 सफलता मिली।