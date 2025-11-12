बांग्लादेश बनाम आयरलैंड: महमूदुल हसन जॉय ने पहले टेस्ट में लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े 

आयरलैंड ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 286 रन बनाए थे। इसके जवाब में मेजबान टीम को जॉय और शादमान इस्लाम ने अच्छी शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 169 रन की साझेदारी की। इस्लाम 80 रन बनाकर आउट हुए। जॉय ने सिलहट के मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आसान दिख रही पिच पर अपना शतक पूरा किया। यह आयरलैंड के खिलाफ उनका पहला शतक साबित हुआ।

आंकड़े

ऐसा है महमूदुल हसन जॉय का टेस्ट करियर

जॉय ने 2021 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 19 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 35 पारियों में उन्होंने 25.76 की औसत के साथ 850 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं। आयरलैंड के खिलाफ उनका पहला ही टेस्ट है, जिसमें उन्होंने शतकीय पारी खेली है। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विरुद्ध भी 1 टेस्ट शतक जड़ चुके हैं।