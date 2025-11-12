LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / एशेज सीरीज: पहले टेस्ट से बाहर हुए सीन एबॉट, क्या जोश हेजलवुड खेलेंगे मुकाबला? 
जोश हेजलवुड चोटिल हो गए थे (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन आदर्श कुमार
Nov 12, 2025
01:15 pm
आगामी एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को चोट की नई चिंता सताने लगी है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे शेफील्ड शील्ड मुकाबले में न्यू साउथ वेल्स के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और सीन एबॉट तीसरे दिन लंच के बाद मैदान पर नहीं उतरे। दोनों का स्कैन कराया गया, जिसमें हेजलवुड को एशेज सीरीज के पहले टेस्ट की तैयारी के लिए फिट घोषित किया गया। वहीं, एबॉट को ग्रेड-2 हैमस्ट्रिंग चोट के कारण सीरीज से बाहर होना पड़ा।

हेजलवुड को हुई थी परेशानी 

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने को पुष्टि की है कि हेजलवुड योजना के अनुसार 21 नवंबर से पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट के लिए टीम से जुड़ेंगे। विक्टोरिया की पारी के दौरान हेजलवुड दाएं हैमस्ट्रिंग में जकड़न महसूस करने के बाद मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे। इसके बाद उनका स्कैन कराया गया था, जिसमें किसी भी तरह की मांसपेशी खिंचाव की पुष्टि नहीं हुई है। अब वे पर्थ में पहले टेस्ट से पहले निर्धारित अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगे।

हेजलवुड की फिटनेस ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद अहम 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अगले कुछ दिनों तक हेजलवुड के मामले में सावधानी बरतेगा। खासकर तब जब नियमित कप्तान और प्रमुख तेज गेंदबाज पैट कमिंस पहले ही पर्थ में होने वाले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। टीम के सामने तेज गेंदबाजी विकल्पों की कमी की चिंता बढ़ गई है। लांस मॉरिस, झाई रिचर्डसन और स्पेंसर जॉनसन भी इस समय चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में हेजलवुड की फिटनेस ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद अहम होगी।

ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेंडन डॉगेट का विकल्प 

एबॉट के पर्थ टेस्ट में खेलने की संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर टीम को किसी और चोट की समस्या झेलनी पड़ी तो ब्रेंडन डॉगेट को डेब्यू का मौका मिल सकता है। 31 वर्षीय डॉगेट ने इस सीजन शेफील्ड शील्ड में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने मामूली हैमस्ट्रिंग चोट से उबरने के बाद 14.69 की औसत से 13 विकेट झटके हैं। उनकी निरंतरता और फिटनेस चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर रही है।

दूसरे टेस्ट में खेल सकते हैं कमिंस 

कमिंस ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शील्ड मैच के दौरान अपनी रिहैब प्रक्रिया जारी रखी। वह पूरी फिटनेस हासिल करने की कोशिश में हैं ताकि 4 दिसंबर से गाबा में शुरू होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट में खेलने के लिए उपलब्ध हो सकें।

शानदार रहा है हेजलवुड का टेस्ट करियर 

हेजलवुड ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 76 मुकाबले खेले हैं और इसकी 143 पारियों में 24.21 की औसत से 295 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने अब तक 13 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/67 का रहा है। घरेलू सरजमीं पर इस खिलाड़ी ने 41 टेस्ट में 22.70 की औसत से 168 विकेट लिए हैं।