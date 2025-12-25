लिस्ट-A क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे तेज 150 रन 

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बीते बुधवार (24 दिसंबर) को बिहार क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन की जोरदार पारी खेली और वह अपने पहले दोहरे शतक से चूक गए। यह उनके लिस्ट-A क्रिकेट करियर का पहला शतक साबित हुआ। इस बीच सूर्यवंशी लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 वैभव सूर्यवंशी (59 गेंद, 2025) रांची में खेले गए मैच में सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने मंगल महरौर (33) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 158 रन की बड़ी शतकीय साझेदारी भी निभाई। वह 84 गेंदों में 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 190 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने सिर्फ 59 गेंदों में 150 रन पूरे किए। बिहार ने 574/6 का स्कोर बनाया।

#2 एबी डिविलियर्स (62 गेंद, 2015) पूर्व प्रोटियाज दिग्गज एबी डिविलियर्स ने विश्व कप 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 66 गेंदों में 162 रन बनाए थे। उन्होंने 150 रन पूरे करने के लिए 64 गेंदें लीं थी। उनके शतक की मदद से दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 408/5 का स्कोर बनाया था। अपनी पारी में उन्होंने 17 चौके और 8 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 245.45 रहा था। जवाब में कैरेबियाई टीम सिर्फ 151/10 रन पर ही सिमट गई थी।

