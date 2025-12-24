विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: बिहार क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, लिस्ट-A में बनाया सर्वोच्च टीम स्कोर

इस समय जारी विजय हजारे ट्रॉफी ने बिहार क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। दरअसल, प्लेट ग्रुप में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 574/6 का स्कोर बनाया। यह लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम का सर्वोच्च स्कोर दर्ज हो गया। बिहार की ओर से 3 बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेलीं। आइए बिहार द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

रिकॉर्ड बिहार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड बिहार ने तमिलनाडु क्रिकेट टीम का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि तमिलनाडु ने 2022 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 506/2 का स्कोर बनाया था। दिलचस्प रूप से लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 2 ही मौकों पर 500 से अधिक रन बने हैं। बता दें कि इस सूची में तीसरे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम है। इंग्लिश टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 2022 में 498/4 का स्कोर बनाया था।

शतक बिहार से इन बल्लेबाजों ने जड़े शतक बिहार के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 190 रन की पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। विकेटकीपर बल्लेबाज आयुष लोहरुका ने 56 गेंदों में 116 रन बनाए। कप्तान साकिबुल गनी ने 10 चौकों और 12 छक्कों की मदद से 40 गेंदों में नाबाद 128 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 10 चौके और 12 छक्के भी लगाए।

साकिबुल गनी साकिबुल गनी ने जड़ा रिकॉर्ड शतक बिहार ने जब 391 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब गनी क्रीज पर आए। उन्होंने अच्छी रन गति से चल रही पारी को और बेहतर किया। इसी क्रम में उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। विश्व क्रिकेट में उनसे तेज लिस्ट-A शतक सिर्फ जेक फ्रेजर-मैकगर्क (29 गेंद) और एबी डिविलियर्स (31 गेंद) ने लगाए हैं।

