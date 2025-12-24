विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 गेंदों में जड़ा शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स

रांची में खेले जा रहे मैच में सूर्यवंशी ने अरुणाचल के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इस बीच उन्होंने मंगल महरौर के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी भी निभाई। इस पारी के साथ ही उन्होंने बिहार के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के फैसले को सही साबित किया। बता दें कि सूर्यवंशी हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में खेलते हुए दिखे थे, जहां भारतीय टीम पाकिस्तान से हारकर उपविजेता रही थी।

आंकड़े

भारत से दूसरा सबसे तेज लिस्ट-A शतक

सूर्यवंशी अब भारत की ओर से लिस्ट-A क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। बता दें कि पंजाब के अनमोल प्रीत सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के ही खिलाफ पिछले सीजन के विजय हजारे ट्रॉफी मैच में सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। अगर विश्व क्रिकेट की बात करें तो सूर्यवंशी और अनमोल प्रीत से तेज लिस्ट-A शतक सिर्फ जेक फ्रेजर-मैकगर्क (29 गेंद) और एबी डिविलियर्स (31 गेंद) ने लगाए हैं।