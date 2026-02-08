जैक डॉर्सी करने जा रहे 10 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है इसकी वजह

जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक 10 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है

क्या है खबर?

ट्विटर के सह-संस्थापक रहे जैक डॉर्सी की तकनीकी कंपनी ब्लॉक ने अपने कारोबार में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रदर्शन समीक्षा के दौरान 10 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने सैकड़ों कर्मचारियों को सूचित कर दिया है कि वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के दौरान उनकी नौकरी जा सकती है। यह भी बताया गया है कि नवंबर, 2025 के अंत तक कंपनी में 11,000 कर्मचारी कार्यरत थे।