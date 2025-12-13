कोलकाता: लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं से फैंस नाराज, कुर्सियां-बोतलें फेंकी; मुख्यमंत्री ने माफी मांगी

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी आज भारत आए हैं। इस दौरान कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम के दौरान भारी अव्यवस्था सामने आई है। इसके बाद फैंस का गुस्सा भड़क गया। नाराज फैंस ने स्टेडियम में स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ​​फेंकनी शुरू कर दीं, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति देख मेसी करीब 20 मिनट में ही स्टेडियम से निकल गए। पुलिस ने मुख्य आयोजनकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना स्टेडियम में अव्यवस्थाओं से भड़के फैंस रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टेडियम के अंदर प्रवेश, बैठने और विजिबिलिटी को लेकर भारी बदइंतजामी थी। मेसी की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे फैंस उन्हें ठीक से देख तक नहीं पाए। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। नाराज फैंस ने पोस्टर होर्डिंग्स तोड़ दिए, बोतलें-कुर्सियां फेंकी और स्टेडियम के अंदर विरोध शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। मेसी भी 20 मिनट से कम समय रुककर स्टेडियम से चले गए।

ट्विटर पोस्ट स्टेडियम में भड़का फैंस का गुस्सा Angry fans vandalising and throwing bottles at the Salt Lake Stadium in Kolkata.



- They’re unhappy as Messi just visited for 10 minutes and they couldn’t even see him properly. pic.twitter.com/aTu0xVETge — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 13, 2025

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांगी माफी घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'स्टेडियम में हुई बदइंतजामी से मैं बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं इस घटना के लिए मेसी के साथ-साथ सभी खेल प्रशंसकों से दिल से माफी मांगती हूं। मैं जस्टिस (रिटायर्ड) आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे। समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी।'

टिकट फैंस ने टिकट के लिए 12,000 रुपये तक चुकाए समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए मेसी के एक फैन ने कहा, "मेसी के आस-पास सिर्फ नेता और अभिनेता थे, तो उन्होंने हमें क्यों बुलाया। हमने 12,000 का टिकट लिया था, लेकिन हम उनका चेहरा भी नहीं देख पाए।" एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जैसे ही मेसी स्टेडियम पहुंचे, तो उन्हें 70-80 लोगों की भीड़ ने घेर लिया, जिनमें ज्यादातर मंत्री और अधिकारी थे। मेसी ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे।

भाजपा भाजपा ने TMC पर साधा निशाना भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा, 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह शर्मिंदगी। मेसी जैसे ग्लोबल स्टार के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी और फिर भी कोई योजना नहीं और बहुत कम सुरक्षा। ममता बनर्जी एक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं कर सकतीं। मेसी को जल्द से जल्द निकलना पड़ा! क्या होता अगर फैंस या मेहमान को कुछ हो जाता? यह वैसा ही था जैसा हम बेंगलुरु में भगदड़ में कहते हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई!'