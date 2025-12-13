LOADING...
कोलकाता: लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं से फैंस नाराज, कुर्सियां-बोतलें फेंकी; मुख्यमंत्री ने माफी मांगी
कोलकाता स्टेडियम में लियोनल मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था के बाद फैंस भड़क गए

कोलकाता: लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं से फैंस नाराज, कुर्सियां-बोतलें फेंकी; मुख्यमंत्री ने माफी मांगी

लेखन आबिद खान
Dec 13, 2025
04:19 pm
क्या है खबर?

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी आज भारत आए हैं। इस दौरान कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम के दौरान भारी अव्यवस्था सामने आई है। इसके बाद फैंस का गुस्सा भड़क गया। नाराज फैंस ने स्टेडियम में स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ​​फेंकनी शुरू कर दीं, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति देख मेसी करीब 20 मिनट में ही स्टेडियम से निकल गए। पुलिस ने मुख्य आयोजनकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना

स्टेडियम में अव्यवस्थाओं से भड़के फैंस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टेडियम के अंदर प्रवेश, बैठने और विजिबिलिटी को लेकर भारी बदइंतजामी थी। मेसी की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे फैंस उन्हें ठीक से देख तक नहीं पाए। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। नाराज फैंस ने पोस्टर होर्डिंग्स तोड़ दिए, बोतलें-कुर्सियां फेंकी और स्टेडियम के अंदर विरोध शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। मेसी भी 20 मिनट से कम समय रुककर स्टेडियम से चले गए।

ट्विटर पोस्ट

स्टेडियम में भड़का फैंस का गुस्सा

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांगी माफी

घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'स्टेडियम में हुई बदइंतजामी से मैं बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं इस घटना के लिए मेसी के साथ-साथ सभी खेल प्रशंसकों से दिल से माफी मांगती हूं। मैं जस्टिस (रिटायर्ड) आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे। समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी।'

टिकट

फैंस ने टिकट के लिए 12,000 रुपये तक चुकाए

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए मेसी के एक फैन ने कहा, "मेसी के आस-पास सिर्फ नेता और अभिनेता थे, तो उन्होंने हमें क्यों बुलाया। हमने 12,000 का टिकट लिया था, लेकिन हम उनका चेहरा भी नहीं देख पाए।" एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जैसे ही मेसी स्टेडियम पहुंचे, तो उन्हें 70-80 लोगों की भीड़ ने घेर लिया, जिनमें ज्यादातर मंत्री और अधिकारी थे। मेसी ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे।

भाजपा

भाजपा ने TMC पर साधा निशाना

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा, 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह शर्मिंदगी। मेसी जैसे ग्लोबल स्टार के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी और फिर भी कोई योजना नहीं और बहुत कम सुरक्षा। ममता बनर्जी एक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं कर सकतीं। मेसी को जल्द से जल्द निकलना पड़ा! क्या होता अगर फैंस या मेहमान को कुछ हो जाता? यह वैसा ही था जैसा हम बेंगलुरु में भगदड़ में कहते हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई!'

आयोजक

कौन है आयोजक सताद्रु दत्ता, जिन्हें हिरासत में लिया गया?

मेसी अपने 'GOAT इंडिया टूर 2025' के तहत भारत आए हैं, जिसका आयोजन सताद्रु दत्ता ने किया है। दत्ता 'ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव' के तहत काम करते हैं और इससे पहले महान फुटबॉलर पेले, डिएगो माराडोना और काफू जैसे दिग्गजों के लिए भारत में कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। सताद्रु पर अलग-अलग शहरों में मेसी के टूर के आयोजन की जिम्मेदारी है। सताद्रु सोशल मीडिया पर दिग्गज पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भारत लाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं।

