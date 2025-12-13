लियोनल मेसी ने कोलकाता में अपने 70 फीट ऊंची मूर्ती का किया अनावरण, देखें वीडियो
क्या है खबर?
दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने कोलकाता में अपनी 70 फीट ऊंची मूर्ती का वर्चुअल अनावरण किया। उन्होंने बॉलीवुड अभीनेता शाहरुख खान से भी मुलाकात की। मेसी भारत में 'GOAT इंडिया' टूर कर रहे हैं। मेसी को उनके सम्मान में लगाई गई मूर्ती काफी पसंद आई है। उन्होंने इसे देखकर खुशी जताई है। उनकी टीम ने इसके लिए अपनी सहमति भी दी थी। मेसी की विशाल प्रतिमा लोहे से बनी है और वह विश्व कप की ट्रॉफी पकड़े खड़े हैं।
ट्विटर पोस्ट
ऐसे किया मेसी ने अपनी मुर्ती का अनावरण
Kolkata, West Bengal: Argentine footballer Lionel Messi inaugurates his 70-foot-tall statue virtually, which has been installed in Laketown pic.twitter.com/AJsU0Kysvj— IANS (@ians_india) December 13, 2025
खुश
मेसी ने भारत में आकर दी अपनी पहली प्रतिक्रिया
मेसी ने अपनी मुर्ती के अनावरण के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया भी साझा की। उन्होंने कहा कि वह भारत और विशेष रूप से कोलकाता में आकर बहुत खुश हैं। वह अपनी आगे की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस अवसर पर उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुईस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी थे। सभी खिलाड़ी शनिवार तड़के 3:30 बजे कोलकाता पहुंचे थे। मेसी 2011 के बाद पहली बार भारत आए हैं।
ट्विटर पोस्ट
शाहरुख खान के साथ मेसी
SHAH RUKH KHAN MEETS MESSI - VIDEO OF THE DAY. ❤️— Johns. (@CricCrazyJohns) December 13, 2025
- King of Indian Cinema & GOAT of Football. [PTI] pic.twitter.com/tQ3dCeGSOh