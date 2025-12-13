लियोनल मेसी अभी भारत आए हुए हैं

लियोनल मेसी ने कोलकाता में अपने 70 फीट ऊंची मूर्ती का किया अनावरण, देखें वीडियो

क्या है खबर?

दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने कोलकाता में अपनी 70 फीट ऊंची मूर्ती का वर्चुअल अनावरण किया। उन्होंने बॉलीवुड अभीनेता शाहरुख खान से भी मुलाकात की। मेसी भारत में 'GOAT इंडिया' टूर कर रहे हैं। मेसी को उनके सम्मान में लगाई गई मूर्ती काफी पसंद आई है। उन्होंने इसे देखकर खुशी जताई है। उनकी टीम ने इसके लिए अपनी सहमति भी दी थी। मेसी की विशाल प्रतिमा लोहे से बनी है और वह विश्व कप की ट्रॉफी पकड़े खड़े हैं।