IPL के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार हैं लसिथ मलिंगा, जानिए उनका सफर और आंकड़े 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में जब भी घातक गेंदबाजी की बात होती है तो लसिथ मलिंगा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मलिंगा जब तक IPL खेले उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर और अनोखे एक्शन के दम पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल कर दिया था। उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेलते हुए कई बार टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। ऐसे में आइए उनके सफर और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

आंकड़े 10 साल तक एक ही टीम का हिस्सा रहे मलिंगा मलिंगा ने पहला IPL मुकाबला 2009 में खेला था। आखिरी बार वह 2019 में खेलते हुए नजर आए थे। वह 10 साल तक सिर्फ एक फ्रेंचाइजी MI का हिस्सा रहे। जसप्रीत बुमराह (183) के बाद मलिंगा MI के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 122 पारियों में 19.79 की औसत और 7.14 की इकॉनमी से 170 विकेट चटकाए। उन्होंने 6 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/17 का रहा।

विकेट मलिंगा ने MI के लिए चटकाए हैं सबसे ज्यादा बार 4 या उससे ज्यादा विकेट मलिंगा ने MI के लिए एक पारी में 4 या उससे ज्यादा विकेट सबसे ज्यादा बार लिए हैं। उन्होंने 7 बार ये कारनामा किया है। बुमराह ने 5 बार MI के लिए 4+ विकेट लिए हैं। वहीं, मुनाफ पटेल ने 3 बार MI के लिए खेलते हुए 4 या उससे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। आकाश मधवाल, ट्रेंट बोल्ट और हरभजन सिंह ने 2-2 बार ये उपलब्धि हासिल की है।

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संस्करण IPL में MI के लिए एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मलिंगा IPL के एक संस्करण में MI के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होने IPL 2011 में 16 मुकाबले खेले थे। इस दौरान उन्होंने 13.39 की उम्दा औसत और 5.95 की शानदार इकॉनमी रेट से 28 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/13 का रहा था। बुमराह (27 विकेट, IPL 2020-21) इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।

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