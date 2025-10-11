लाहौर टेस्ट: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम रविवार (12 अक्टूबर) से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 में अपने अभियान का आगाज करेगी। पहला मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका गत WTC चैंपियन है, जिसने इस साल की शुरुआत में खिताब जीता था। पाकिस्तान टीम घरेलू सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल करना चाहेगी। आइए इस मैच के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
पाकिस्तान के खिलाफ भारी रहा है दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा
टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीमों की भिड़ंत में प्रोटियाज टीम का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच कुल 30 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 6 और प्रोटियाज टीम ने 17 जीते हैं। दोनों के बीच 7 मैच ड्रॉ भी रहे है। पाकिस्तान ने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 मैचों में से 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। 2021 के बाद से यह दक्षिण अफ्रीका का पहला पाकिस्तान दौरा होगा।
रिपोर्ट
कैसी होगी गद्दाफी स्टेडियम की पिच?
गद्दाफी स्टेडियम में 41 टेस्ट मैचों खेले गए हैं, जिनमें से 22 ड्रॉ रहे हैं। इस मैदान पर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 15 मुकाबले जीते हैं, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को केवल 4 मैच ही जीतने में सफलता मिली है। बल्लेबाजी के अनुकूल पिच होने के बाद अंतिम सत्रों में गेंदबाजों को मदद मिलती है। मैच सुबह 10:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा और इसे फैनकोड (ऐप और वेबसाइट) पर लाइव देखा जा सकता है।
संयोजन
इस संयोजन के साथ उतर सकती है पाकिस्तान टीम
पाकिस्तान टीम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी से मजबूत नजर आ रही है। टीम को दोनों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इसी तरह गेंदबाजी में टीम को शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद से खासी उम्मीदें रहेंगी। पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की संभावित एकादश: शान मसूद (कप्तान), इमाम-उल-हक, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, साजिद खान, नोमान अली, अबरार अहमद।
टीम
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम
दक्षिण अफ्रीकी टीम अपने पूर्णकालिक कप्तान टेम्बा बावुमा के बिना मैदान पर उतरेगी, जो पिंडली में खिंचाव के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में एडेन मार्करम टीम की कमान संभालेंगे। स्पिनर केशव महाराज भी पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका की संभावित एकादश: एडेन मार्करम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड बेडिंघम, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (विकेटकीपर), सेनुरान मुथुसामी, प्रेनेलन सुब्रायन, कैगिसो रबाडा , साइमन हार्मर।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें
दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 367* रनों की पारी खेलकर रिकॉर्ड बनाया है। टीम को उनसे एक बार फिर से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की एशिया में टेस्ट मैचों में गेंदबाजी औसत 25.27 (25 विकेट) की है। बाबर आजम ने पाकिस्तानी धरती पर 52.74 की औसत से 1,635 टेस्ट रन बनाए हैं। शाहीन अफरीदी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 27.37 की औसत से 16 टेस्ट विकेट लिए हैं।