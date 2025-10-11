लाहौर टेस्ट: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड पाकिस्तान के खिलाफ भारी रहा है दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीमों की भिड़ंत में प्रोटियाज टीम का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच कुल 30 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 6 और प्रोटियाज टीम ने 17 जीते हैं। दोनों के बीच 7 मैच ड्रॉ भी रहे है। पाकिस्तान ने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 मैचों में से 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। 2021 के बाद से यह दक्षिण अफ्रीका का पहला पाकिस्तान दौरा होगा।

रिपोर्ट कैसी होगी गद्दाफी स्टेडियम की पिच? गद्दाफी स्टेडियम में 41 टेस्ट मैचों खेले गए हैं, जिनमें से 22 ड्रॉ रहे हैं। इस मैदान पर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 15 मुकाबले जीते हैं, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को केवल 4 मैच ही जीतने में सफलता मिली है। बल्लेबाजी के अनुकूल पिच होने के बाद अंतिम सत्रों में गेंदबाजों को मदद मिलती है। मैच सुबह 10:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा और इसे फैनकोड (ऐप और वेबसाइट) पर लाइव देखा जा सकता है।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है पाकिस्तान टीम पाकिस्तान टीम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी से मजबूत नजर आ रही है। टीम को दोनों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इसी तरह गेंदबाजी में टीम को शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद से खासी उम्मीदें रहेंगी। पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की संभावित एकादश: शान मसूद (कप्तान), इमाम-उल-हक, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, साजिद खान, नोमान अली, अबरार अहमद।